إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة بصحراوي المنيا الغربي

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أصيب 3 أشخاص، إثر انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي المار على محافظة المنيا.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق الصحراوي.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، تلقت بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي، بين مركزي أبو قرقاص وملوي، أسفر الحادث عن مصابين.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 3 أشخاص بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفة باليد والساقين وما بعد الارتجاج وتم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي وجار رفع آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق الصحراوي الغربي.