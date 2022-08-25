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كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى والمواقع الإخبارية يتضمن تعدى أحد الأشخاص يحمل سلاحا أبيض وبحوزته "كلب شرس" على موظفى الأمن الإدارى وطبيب داخل أحد المستشفيات بمنطقة حلوان بالقاهرة.

وتبين أن مستشفى بمنطقة حلوان بالقاهرة استقبلت أحد الأشخاص (سائق مركبة توك توك مُصاب بجرح قطعى) ادعاء مشاجرة وبصحبته (عاطل - سبق اتهامه فى قضية سلاح، ومطلوب التنفيذ عليه فى قضية سلاح أبيض).

ثم حدثت مشادة كلامية بين الشخصين وبين موظفى الأمن الإدارى بالمستشفى تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الأخير على موظفى الأمن الإدارى بالمستشفى، مما أسفر عن إصابة 3 من موظفى الأمن الإدارى وطبيب بالمستشفى ولاذ بالهرب.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان اختباء المتهم الهارب بإحدى الشقق كائنة بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة.

وبتقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وبصحبته 4 أشخاص ل 3 منهم معلومات جنائية ومطلوبين للتنفيذ عليهم فى قضايا ضرب، سلاح أبيض، مخدرات.

ولدى استشعار المتهم القوات قام المذكور بإشهار سلاح نارى فرد خرطوش وإطلاق عدة كلاب شرسة تجاه القوات.

وتمكنت القوات من السيطرة على الموقف وأسفر ذلك عن إصابة المذكور بطلق نارى بالساق، وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج. وضبط بحوزتهم (فرد خرطوش، طبنجة صوت، 7 سلاح أبيض مطواة وسنج، و5 كلاب شرسة، رادع شخصى، سوط "كرباج"، 2 هاتف محمول ، مبلغ مالى)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.