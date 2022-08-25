روسيا تشيد بموقف معظم دول الأمم المتحدة الرافض لبيان كييف

أشادت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم الخميس، بموقف معظم دول الأمم المتحدة الرافض لبيان كييف والتي وصفته بأنه "معادي لروسيا".



وقالت زاخاروفا ـ في تصريح أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية ـ إن معظم دول الأمم المتحدة لم تؤيد بيان كييف المعادي لروسيا، لأنها بدأت تدرك حجم الأزمة الناجمة عن تصرفات الغرب حول أوكرانيا.



وأضافت المسؤولة الروسية "لم يعد العالم يقبل بمثل هذا الطرح، لسبب واحد بسيط: بدأ الجميع يدركون أن الوضع أخطر بكثير من استخدام أوكرانيا من قبل الديكتاتوريات الليبرالية الغربية في العقيدة المناهضة لروسيا".



ويأتي هذا التصريح بعد أن أيد أمس الأربعاء، أقل من ثلث الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، البيان المناهض لروسيا بشأن الوضع في أوكرانيا، وذلك عقب إعلانه في مقر المنظمة العالمية.