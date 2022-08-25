دورة تدريبية للقائمين على تشغيل منظومة إصدار تراخيص المحال العامة

نظمت وزارة الداخلية دورة تدريبية لمدة 3 أيام بمقر معهد تكنولوجيا المعلومات بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية؛ للقائمين على تشغيل المنظومة الإلكترونية الخاصة بإصدار تراخيص المحال العامة بجميع مديريات الأمن، وذلك بالتنسيق مع وزارتي "التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتنمية المحلية"، وتم خلال الدورة توفير كل الإمكانيات التقنية الحديثة، والعناصر البشرية المدربة اللازمة لتدريب القائمين على تشغيل المنظومة على الضوابط القانونية والإجراءات التنفيذية اللازمة لإصدار الموافقات القانونية لطلبات التراخيص.



وتم ربط إدارات وأقسام التراخيص بكل مديريات الأمن بمنظومة إصدار تراخيص المحال العامة الإلكترونية بوزارة التنمية المحلية عبر خطوط ربط مُؤمنة، وتجهيزها بأحدث التجهيزات التكنولوجية، وذلك لسرعة تلقي طلبات تراخيص المحال وفحصها والرد عليها واستصدار التراخيص للمواطنين.



ويأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى مواكبة كل التطورات في مجال التقنيات الحديثة والعمل على تسخير إمكاناتها العلمية والتقنية للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة للدولة المصرية.



ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على التعاون مع كل مؤسسات الدولة لاسيما فى مجال دعم جهود الدولة المصرية نحو التحول الرقمى من خلال تنمية العنصر البشري لبناء كوادر تقنية عالية التخصص وتنمية القدرات الإبداعية لهم للارتقاء بمستويات جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين لا سيما الخدمات الأمنية.