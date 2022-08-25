قرارات هامة من البنك المركزي: إلغاء الحد الأقصى للإيداع ورفع الحد الأقصى للسحب

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أصدر حسن عبدالله القائم بأعمال محافظ البنك المركزي كتابا دوريا جديدا بشأن الحدود القصوى للإيداع والسحب للأفراد والشركات بفروع البنوك والماكينات.

وينص الكتاب الدوري على إلغاء الحدود القصوى للإيداع للأفراد والشركات بفروع البنوك وماكينات ATM.

كما ينص على زيادة الحد الأقصى للسحب اليومي للأفراد والشركات من فروع البنوك من 50 ألف جنيه إلى 150 ألف جنيه.

وينص أيضا على إبقاء الحد الأقصى للسحب اليومي من الماكينات 20 ألف جنيه.

ويعتبر هذا القرار هو الأول من نوعه من حسن عبدالله بشأن قواعد الإيداع والسحب.

وهو ثاني قرار يتخذه بعد قراره أمس بتعيين هشام عزالعرب ومحمد نجيب مستشارين لمحافظ البنك المركزي.