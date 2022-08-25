قال المستشار الألماني أولاف شولتس إنه لم يدخن الحشيش قط.

وخلال حوار مع مواطنين في مدينة ماجدبورج، شرقي ألمانيا، قال السياسي الاشتراكي الديمقراطي اليوم الخميس، إنه غالب نفسه لفترة طويلة قبل أن يجد أن التقنين المقرر للقنب صحيح "لأنني بداية لم أدخن الحشيش قط".

وأضاف شولتس أن هناك أناسا "دخنوا الحشيش وجلبوا لأنفسهم أضرارا نفسية خطيرة لأنهم أفرطوا في ذلك".

وفي الوقت نفسه، قال المستشار إن الغالبية العظمى اتبعت "تعاملا متحضرا إلى حد ما" مع القنب، ورأى أنه ينبغي لهذا السبب أن يتم تقنين القنب "وينبغي أن يتم ذلك بسرعة كبيرة".