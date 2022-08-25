 مستشار ألمانيا: لم أُدخن الحشيش قط.. وينبغي تقنينه بسرعة كبيرة - بوابة الشروق
الخميس 25 أغسطس 2022 10:10 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد استقالة شركة الكرة بالنادي الأهلي.. هل تؤيد بقاء المدير الفني «سواريش» للموسم الجديد؟

النتـائـج تصويت

مستشار ألمانيا: لم أُدخن الحشيش قط.. وينبغي تقنينه بسرعة كبيرة

ماجدبورج (ألمانيا) (د ب أ)
نشر في: الخميس 25 أغسطس 2022 - 9:17 م | آخر تحديث: الخميس 25 أغسطس 2022 - 9:17 م

قال المستشار الألماني أولاف شولتس إنه لم يدخن الحشيش قط.

وخلال حوار مع مواطنين في مدينة ماجدبورج، شرقي ألمانيا، قال السياسي الاشتراكي الديمقراطي اليوم الخميس، إنه غالب نفسه لفترة طويلة قبل أن يجد أن التقنين المقرر للقنب صحيح "لأنني بداية لم أدخن الحشيش قط".

وأضاف شولتس أن هناك أناسا "دخنوا الحشيش وجلبوا لأنفسهم أضرارا نفسية خطيرة لأنهم أفرطوا في ذلك".

وفي الوقت نفسه، قال المستشار إن الغالبية العظمى اتبعت "تعاملا متحضرا إلى حد ما" مع القنب، ورأى أنه ينبغي لهذا السبب أن يتم تقنين القنب "وينبغي أن يتم ذلك بسرعة كبيرة".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك