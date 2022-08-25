استضافت الإعلامية منى الشاذلي، الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر، في حلقة اليوم، الخميس، من برنامجها "معكم منى الشاذلي"، عبر قناة cbc، ليتحدث عن العديد من المحطات الشخصية والمهنية في مشواره، أبرزها حصوله على البكالوريوس بعد محاولات دامت لسنوات طويلة.

خلال الحلقة أجرت الفنانة شيرين عبد الوهاب مداخلة هاتفية، للتعليق على الأمر، حيث أوضحت أنها تعرف أيمن بهجت قمر منذ 20 عاما، ولم تنس مواقفه المتكررة في دعمها في العديد من المواقف، قائلة: "أيمن بحسه ضنايا هو ولد كبير. هو طفل كبير وبسيط جدا وهادي وبيخلي باله جدا من صحابه وبيتابعهم، وبيتابعني وواقف معايا، ووقف معايا في أزمتي الأخيرة دي وقفة عمري ما هنساها له".

أضافت شيرين أنها قررت استكمال رحلتها التعليمية، تأثرًا بما حدث مع أيمن بهجت قمر، قائلة: "أنا قلت للدكتور أشرف زكي إني عايزة أكمل تعليمي، خطوة كبيرة جدا في الوقت ده، الواحد دلوقت يعرف يتعلم، لأن وإحنا صغيرين كنا بنكره الصحيان بدري دلوقت لأ، إحنا بنفتقد في حياتنا الروتين، والروتين دا مهم جدا للفنان عشان ميحسش بالوحدة والاكتئاب، ويحس أنه ملك نفسه، لما نرجع تاني نكمل دراستنا في السن ده حاجة جميلة جدا".

على صعيد آخر، تحدثت شيرين عن أمنياتها في الحياة، والصعوبات التي مرت بها في حياتها الشخصية خلال الآونة الأخيرة، قائلة: "أنا رجعت لنفسي في ليلة عاشوراء، وأنا مكنتش متوضية ولا مصلية ولا صايمة. ليلة عاشوراء كانت ليلة كلها بركة والدعاء فيها مستجاب، فلما الناس دعت لي من قلبها الدعاء وصلني ورجعت شيرين تاني".

تابعت: "أنا رفعت شعار لا حب مع الحياة ولا حياة مع الحب. فلتسقط الرجالة.. أنا بحب حياة العزلة، لكني مش في عزلة. بحب الهدوء والسكينة، وبفضل أبقى بعيدة دايما عن السوشيال ميديا والأضواء، لأني ست قديمة شوية مش جديدة.. أنا ست بيتوتية".