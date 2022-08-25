الملكة إليزابيث تأمل في أوقات أفضل للأوكرانيين

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قالت الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا إنها تأمل في أن يتطلع العالم لأوقات أفضل في خطاب بمناسبة عيد الاستقلال الأوكراني.

ونشرت السفارة البريطانية في كييف الرسالة فيما تحتفل البلاد بالذكرى في ظل حرب روسيا ضد البلاد.

ويوافق اليوم الأربعاء الذكري الـ 31 منذ انفصال أوكرانيا عن حكم موسكو عقب انهيار الاتحاد السوفيتي.

وجاء في حساب سفارة المملكة المتحدة في أوكرانيا عبر تويتر "قالت (الملكة) في خطابها لرئيس أوكرانيا (من دواعي سروري الشديد أن أرسل لفخامتكم ولشعب أوكرانيا أحر التحيات في احتفالكم بيوم الاستقلال)"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا".

وأضافت: "آمل في هذا العام الذي يشهد تحديات كبرى أن يكون اليوم وقتا للشعب الأوكراني في أوكرانيا وحول العالم للاحتفال بثقافتهم وتاريخهم وهويتهم".