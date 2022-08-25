الضرائب: توفير مراكز دعم للفاتورة الإلكترونية لمساعدة الممولين على الانضمام للمنظومة

وأضاف مختار توفيق، أن المرحلة السابعة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية قد بدأت في 15 يونيو الماضي، لافتًا إلى صدور قرار المرحلة الثامنة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية رقم (323) لسنة 2022، والمتضمن إعلان الجدول الزمنى لإلزام جميع الشركات المسجلة بالمأموريات الضريبية بجميع محافظات الجمهورية بالفاتورة الإلكترونية، وأن المرحلة الفرعية الأولى تشمل إلزام الشركات المسجلة بالمأموريات بمحافظات الإسكندرية و البحيرة و مرسى مطروح وذلك اعتبارًا من 15- 9-2022وأوضح مختار توفيق، أن الشركات الملزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية فى مراحلها السادسة والسابعة والثامنة عليها تنفيذ إجراءات التسجيل على المنظومة من خلال خاصية التسجيل الذاتى، وكذلك الحصول على الختم الإلكتروني، قائلا إن الشركات يمكنها تنفيذ إجراءات التسجيل الذاتى على منظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال الرابط التالى:وأكد رئيس مصلحة الضرائب، أن المصلحة قد وفرت العديد من مراكز الدعم الخاصة بالفاتورة الإلكترونية لمساعدة الممولين على الانضمام للمنظومة بالأماكن الآتية مركز كبار الممولين بالحي العاشر بمدينة نصر، وقطاع الحصر والإقرارات بأغاخان، ومأمورية الشركات المساهمة، ومأمورية الاستثمار، والمقر الإداري لإدارة التعاملات الإلكترونية بصلاح سالم، أومن خلال الزيارات الميدانية، كذلك من خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395 أو من خلال البريد الإلكتروني.