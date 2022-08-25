البحيرة: ضبط 4000 عبوة أدوية مغشوشة ومهربة ومحظور تداولها

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نفذت محافظة البحيرة وأجهزتها التنفيذية والرقابية، حملة لمتابعة الأسواق؛ للوقوف على مدى الالتزام بالقوانين والتصدي بكل حزم للمخالفات وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كمت شنت الإدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالدیوان العام بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك بالبحيرة وهيئة الدواء المصرية، وإدارة تموين الدلنجات، والوحدة المحلية لمركز ومدينة بالدلنجات، حملة مكبرة على المنشآت الطبية الخاصة والصيدليات العامة.

أسفرت عن الآتي: ضبط محل على هيئة صيدلية يدار بدون ترخيص.

ضبط به أكثر من ٤٠٠٠ عبوة أدوية مختلفة الشكل والنوع حيث وجدت به أدوية البعض منها مهرب محظور تداوله.

وتقدر قيمة المضبوطات بحوالي ٢٥٠٠٠٠ جنيه تقريبا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.