تقرير: الموالون والمعارضون في سوريا يرفضون الصلح بين تركيا والنظام

تطابقت مواقف الموالين والمعارضين للحكومة السورية الرافضة للتقارب والمصالحة بين الحكومتين السورية والتركية، في ظل تواتر الأنباء التي تتحدث عن مصالحة يقودها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

واعتبرت أوساط مقربة من الحكومة السورية أن سبب التقارب التركي مع سوريا هو فشل مشروع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في السيطرة على مناطق شمالي سوريا وتحقيق منطقة آمنة بعمق حوالي 30 كيلومترا بعد التدخل الروسي والإيراني، إلى جانب الحكومة السورية.

وقال المتحدث باسم المصالحة في سوريا، عمر رحمون إن " السبب الرئيسي لطلب تركيا المصالحة مع الحكومة السورية هو قناعة أردوغان بأنه وصل إلى طريق مسدود من تحقيق حلمه بالسيطرة على مناطق شمال سوريا".

وأضاف رحمون لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "طلب تركيا دخول الرئيس الروسي على خط الوساطة بين سوريا وتركيا وإعادة العلاقات بين البلدين بسبب الأزمات التي يعيشها الرئيس التركي، ومنها أزمة اللاجئين و(قوات سوريا الديمقراطية) قسد، والفصائل السورية الموالية لتركيا، التي يتم تمويلها من تركيا، والانتخابات التركية العام القادم".

وأوضح رحمون أنه "بعد فشل مشروع أردوغان من سيطرة حلفائه على حكم سوريا وفشل مشروعه في عموم المنطقة، انعطف باتجاه المصالحات من مصر إلى الامارات، وصولاً إلى السعودية، والتي يبحث عن طريق لوصول بضاعته إلى دول الخليج برا عبر سوريا لانتشال اقتصاد بلاده المنهار، وهذا الطريق حصراً عبر سوريا، وكلنا يذكر آلاف الشاحنات التركية التي كانت تعبر يوميا أراضي سوريا باتجاه الأردن والخليج العربي".

وأكد رحمون أن "تركيا كان لها دور كبير في الدمار الذي حل بالمدن السورية، والمظاهرات التي خرجت في مناطق شمال سوريا الخاضعة لسيطرة فصائل موالية لتركيا ، لولا احترام جمهور المولات للقيادة السورية لخرجت مظاهرات أكبر في كل المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية ".

وذهب عضو مجلس الشعب السوري خالد العبود إلى أبعد من ذلك، حيث اعتبر الخطوة التركية للمصالحة مع سوريا هي استسلام للرئيس التركي.

وقال العبود في منشور على صفحته الشخصية بموقع فيسبوك " أن الرئيس التركي يدرك عدم وجود مخرج أمامه للفكاك من ذلك إلا رفع رايته البيضاء على الجبهة السورية.. لا يمكن لأردوغان أن يبقى خارج الانزياحات الكبرى، لا سيما الإقليمية منها، الخاصة بالموقف من سوريا".

وبعد تصريح وزير الخارجية التركي عن لقاء مع نظيره السوري وسعي أنقرة لمصالحة بين المعارضة السورية والنظام، خرجت مظاهرات في أغلب مناطق الشمال السوري.

وأكد القيادي في الجيش السوري الحر العميد فاتح حسون رفض الشعب السوري في مناطق شمال سوريا والمخيمات في تركيا أي مصالحة مع النظام السوري، وقال: "المظاهرات التي انطلقت في الشمال السوري تعبر عن عدم الرغبة في المصالحة مع النظام السوري.. لا يمكن أن نصالح ونجلس مع نظام على طاولة إلا وفق القرار الأممي 2254 وبيان جنيف 1 اللذان يقضيان بهيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات لا مكان فيها للنظام وأركانه ، وهذه ثوابت لا نتراجع عنها ".

واعتبر العميد حسون التصريحات التي تحدثت عن المصالحات واللقاءات دعائية من قبل حلفاء النظام، وقال: "تركيا هي الحليف الأساسي للشعب والثورة السورية، وكثير من الدعايات من قبل حلفاء النظام، وخصوصاً الإعلام الإيراني، يهدف إلى دق اسفين بين الشعب السوري الحر والقيادة التركية، ولم نشعر بأي تبدل في آليات العمل ودعم الجيش الوطني والاستراتيجيات المستقبلية، يدل على أن تركيا لن تخذل الشعب السوري ولدينا ثقة بالأخوة الأتراك".

من جانبه، أكد رئيس "الرابطة السورية لحقوق اللاجئين" مضر حماد الأسعد، تمسك الشعب السوري بالثوابت التي أعلنت عنها الثورة السورية.

وقال الأسعد: "كشعب سوري شارك في الثورة، عبرنا عن رأينا من خلال المظاهرات الحاشدة التي شملت أغلب مناطق الشمال السوري، ونددت بعملية التصالح مع النظام، خرجنا بالثورة لأجل بناء سوريا دولة العدالة والحرية والكرامة، لن نضع يدنا بيد النظام قتل أكثر من مليون مواطن سوري وأكثر من مليوني مصاب ومعاق ونصف مليون معتقل ومغيب ، من قبل النظام والمتحالفين معه من الوحدات الكردية والميليشيات التابعة لإيران ".

كما شدد الأسعد: "وافقنا على القرارات الدولية، وأبرزها كتابة الدستور، وإجراء انتخابات حرة تحت إشراف دولي، وعودة اللاجيئن والنازحين وإخراج المعتقلين والكشف عن المغيبين ومكان النظام ليس طاولة المفاوضات بل قفص العدالة لأنه والميليشيات التابعة له أجرموا بحق الشعب السوري ".