هيونداي وكيا تستدعيان أكثر من 280 ألف سيارة

قال مسؤولون أمريكيون إن شركتي صناعة السيارات الكوريتين الجنوبيتين، هيونداي موتور وكيا كورب، استدعتا أكثر من 280 ألف سيارة من طرز باليسيد وتيلورايد، بسبب احتمال نشوب النار فيها.

وقالت الإدارة الوطنية للسلامة المرورية الأمريكية إن الشركتين طالبتا من أصحاب السيارات المستدعاة وضعها خارج المباني وبعيدا عنها سبب احتمال نشوب النار فيها.

وتشمل خطة الاستدعاء 245030 سيارة طراز باليسيد إس.يو.في إنتاج أعوام 2020 و2021 و2022، و36417 سيارة كيا تيلورايد إس.يو.في، أنتجت في نفس الأعوام.

ومن المحتمل أن تكون السيارات التي تقرر استدعاؤها مجهزة بحزام جر تم تركيبه كمعدة أصلية أو تم شراؤه كعنصر كمالي من خلال أحد وكلاء هيونداي. وقد يؤدي تراكم الغبار والرطوبة على لوحة الدائرة المطبوعة الخاصة بالحزام إلى حدوث ماس كهربائي واشتعال النار في السيارة.

وستقوم مراكز الصيانة بفحص السيارات وفصل الدائرة الكهربائية كحل مؤقت مجانا، في حين تطور الشركتان حلا نهائيا للمشكلة.

وسجلت الشركتان 25 حادث نشوب حريق أو انصهار الدائرة الكهربائية في هذه الطرز في كندا والولايات المتحدة. ولم تسفر الحوادث عن وفيات ولا إصابات.