ما هي المراحل الخمس للإرهاق في العمل؟

الملل من العمل أمر لا مفر منه ومتوقع، ولكن مواجهة مشاكل الصحة العقلية والتوتر الشديد بسببها ليست كذلك، حيث يمكن أن يحدث الإرهاق في العمل للعديد من الأشخاص، خاصة في هذا العصر حيث أصبح العمل لساعات طويلة دون راحة مناسبة، مما يؤدي إلى اللجوء إلى أساليب العمل المتطرفة فقط حتى تتمكن الشركة من جني أقصى الفوائد.

لذلك نشر موقع "تايمز أوف إنديا" مجموعة من المعلومات حول المراحل الخمس لإرهاق العمل التي عادة ما يواجهها الموظفون.

* بداية التوتر

هذا هو الوقت الذي تبدأ فيه في الشعور بنوع من الإجهاد، وهو الذي يجعل من الصعب عليك التركيز على صحتك، وهذه الفترة تجعلك غير مرتاح في العمل وتجعلك ترغب في أخذ إجازات أطول فقط من أجل تجنب التوتر والقلق في العمل، مما يؤدي إلى إهمال العمل والعلاقات الإجتماعية.

* الإجهاد المزمن

هذه هي المرحلة التي تواجه فيها أعلى شكل من أشكال التوتر في العمل، وذلك عن طريق ضعف الأداء في العمل والشعور بالإرهاق الشديد من حجم العمل الذي يتعين عليك التعامل معه يوميًا، ومن المرجح أن تكون غاضبًا وعدوانيًا.

*مرحلة إشباع

هذا هو الوقت الذي تكون فيه منهكًا رسميًا، لدرجة أنك لا تستطيع التركيز على عملك على الإطلاق، ولا تشعر برغبة في القدوم إلى العمل على الإطلاق وتخشى فكرة الاضطرار إلى مواجهة الزملاء، ومن المحتمل أن تأخذ إجازات أكثر لتجنب الاضطرار إلى الظهور أو تحمل المسؤولية عن أي عمل.

*عندما يصبح الإرهاق عادة

يحدث هذا عندما يصبح الإرهاق جزءًا من روتينك اليومي، مما يؤثر على حياتك المهنية وعلاقاتك وحياتك بشكل عام، وهذا يسبب ضغوطًا شديدة ومشاكل شديدة في الصحة الجسدية والعقلية.

* ما أهمية معالجة قضية الإرهاق في العمل؟

إن الإرهاق في العمل ليس مزحة، وذلك لأنه يؤثر بشكل جذري على أداء العمل، مما يؤثر على العلاقات والقرارات، وكثيرا ما يؤدي الإرهاق في العمل إلى تقليل الفرص في أسلوب حياة أفضل من الناحيتين المهنية والشخصية أيضًا، لذلك من الضروري للغاية معالجة هذه المشكلة في مكان العمل مع رئيسك في العمل حتى تتمكن من الوصول إلى حل يفيدك على المدى الطويل.