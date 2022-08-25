كوريا الشمالية تعلن عن 4 حالات يشتبه إصاباتها بكورونا

شهدت كوريا الشمالية العديد من الحالات التي يشتبه إصابتها بفيروس كورونا المسبب لكوفيد-19 بعد أسبوعين من إعلان قضائها على الفيروس.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية اليوم الخميس، نقلا عن مقر الوقاية من الأوبئة الطارئة، أنه وقعت أربع حالات إصابة بالحمى على الحدود مع الصين الأسبوع الجاري يمكن إرجاعها إلى "الوباء الخبيث" في إقليم ريانج جانج.

وتشير كوريا الشمالية إلى الجائحة بـ"الوباء الخبيث".

وأكدت الدولة المنعزلة بشكل كبير رسميا الإصابات بالفيروس للمرة الأولى في منتصف أيار/مايو وأعلنت عن حالة طوارئ وبائية.

ومن غير الواضح عدد الإصابات الموجودة فعليا في البلاد. وبحسب الخبراء، لا تمتلك كوريا الشمالية ما يكفي من القدرات لإجراء اختبارات.

وقبل حالات الاشتباه الأخيرة، لم يتم الإعلان عن إصابات حمى من كوريا الشمالية لنحو أسبوعين. ومن غير الممكن إجراء تحقيق مستقل للأرقام.