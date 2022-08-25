انطلاقة جديدة لبرنامج بيت للكل من ستديوهات ماسبيرو

ينطلق برنامج "بيت للكل" فى ثوبه الجديد من ستديو (١٠) بمبنى الهيئة الوطنية للإعلام بماسبيرو، في الأول من شهر سبتمبر المقبل؛ استمرارا للنجاحات التي حققها البرنامج، في إطار تطوير وتحديث شكل ومحتوى البرنامج لتفعيل رسالته الإعلامية التنويرية والتثقيفية.

وأكد حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أن برنامج بيت للكل يعد نموذجا ناجحا في التعاون الإعلامي العربي المشترك، ومستمرون فى دعمه ليواصل أداء رسالته الإعلامية ذات البعد الانساني والثقافي والاجتماعي بمذاق قومي عربي أصيل وباحترافية ومهنية فريق عمل البرنامج.

ووجه فريق عمل البرنامج التحية والتقدير للهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين للدعم المتواصل بتوفير اسباب نجاح عمل البرنامج واستمراره فى تقديم رسالته الإعلامية التنويرية والتثقيفية وتقديم خدماته الإعلامية المتنوعه للمشاهد المصري والعربي.

وأضاف زين أنه تم تجهيز الاستوديوهات التي سينطلق منها البرنامج بأحدث التقنيات لتحقيق مشاهده جذابة وممتعة للمشاهد العربي، وبشكل يليق بشعوبنا العربية.

يذكر أن برنامج بيت للكل هو انتاج عربي مشترك بين مصر والأردن والعراق وفلسطين، ومر على انطلاقه عام ونصف تقريبا حقق خلالها العديد من النجاحات والتغطيات الإعلامية المتميزة لكافة قضايا الوطن، وأسهم بشكل كبير في تنمية وعى المواطن بمختلف قضايا ومشاكل الوطن العربي من خلال تقديم رسالة إعلامية متميزة تنموية توعوية، وعمل على تلبية كافة رغبات المشاهد المصري والعربي.

يذاع البرنامج اسبوعيا بالبث المشترك في توقيت واحد على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية والقنوات العامة بفلسطين والأردن والعراق مساء الجمعة في تمام الساعة الحادية عشرة، ويشهد الأول من سبتمبر المقبل انطلاقة جديدة للبرنامج.