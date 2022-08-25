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استقرت أسعار صرف الدولار، صباح اليوم الخميس، في بنكي مصر والأهلي، عند 19.13 جنيه للشراء، و19.19 للبيع.
فيما سجل اليورو، 19.06 جنيه للشراء و19.25 جنيه للبيع، والجنيه الإسترليني بلغ 22.5 جنيه للشراء و22.7 جنيه للبيع.