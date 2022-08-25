 25 أغسطس 2022.. الدولار يسجل 19.13 جنيه للشراء و19.19 للبيع - بوابة الشروق
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25 أغسطس 2022.. الدولار يسجل 19.13 جنيه للشراء و19.19 للبيع


نشر في: الخميس 25 أغسطس 2022 - 9:49 ص | آخر تحديث: الخميس 25 أغسطس 2022 - 9:49 ص

استقرت أسعار صرف الدولار، صباح اليوم الخميس، في بنكي مصر والأهلي، عند 19.13 جنيه للشراء، و19.19 للبيع.

فيما سجل اليورو، 19.06 جنيه للشراء و19.25 جنيه للبيع، والجنيه الإسترليني بلغ 22.5 جنيه للشراء و22.7 جنيه للبيع.


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