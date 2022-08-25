كندا تسجل 3777 إصابة جديدة بكورونا و82 حالة وفاة

سجلت كندا 3777 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و82 حالة وفاة جديدة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الخميس.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 4 ملايين و175 ألفا و729 إصابة، بينما تستقر الوفيات عند 43 ألفا و859 حالة.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم، إعطاء 88 مليونا و139 ألفا و991 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في كندا حتى الآن.

يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.