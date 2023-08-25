الجيش الصومالي يعلن مقتل 27 عنصرا من حركة الشباب في عملية عسكرية

أعلن الجيش الصومالي، اليوم، مقتل 27 عنصرا من حركة "الشباب" المرتبطة بتنظيم "القاعدة" في عملية عسكرية بوسط البلاد استهدفت تدمير معاقلها.

وقالت وكالة الأنباء الصومالية إن الجيش شن غارة الليلة الماضية في منطقة (أوديغلي) تمكن فيها من القضاء على 27 من عناصر الحركة، وتدمير مواقع ومركبات تستخدمها، مضيفة أن القوات تواصل حاليا مطاردة فلول الحركة.

وأوضحت أن الجيش الصومالي يواصل شن العمليات العسكرية في أنحاء عدة من الصومال لبسط سيطرة الحكومة وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وكان الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود قوله قد أعلن أمس الخميس أن الحكومة أطلقت المرحلة الثانية من العمليات الأمنية لاستئصال حركة "الشباب" من المنطقة في الأشهر الخمسة المقبلة، مشيرا إلى نشر آلاف الجنود قريبا لهذا الغرض.

وأطلقت الحكومة المرحلة الأولى من الحملة العسكرية في أغسطس من العام الماضي بالتعاون مع السكان بوسط الصومال في تعاون هو الأول من نوعه بين السلطات والمجموعات القبلية منذ 14 عاما.

وتسعى الحكومة من وراء هذه الحملة للوصول إلى معاقل عناصر "الشباب" في جنوبي الصومال حيث يتركز نفوذ الحركة المتمردة على الدولة.

وتقاتل القوات الصومالية، منذ أكثر من 10 سنوات، الحركة المسلحة التي نفذت العديد من الهجمات، وقتلت مئات المدنيين والأمنيين والعسكريين، واستهدفت منشآت حكومية وفنادق، لاسيما في العاصمة "مقديشو".