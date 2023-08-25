سفير مصر بجنوب إفريقيا: الانضمام للبريكس تتويج للجهد السياسي والدبلوماسية طيلة سنوات

قال السفير أحمد الفاضلي، سفير مصر لدى دولة جنوب إفريقيا، إن دعوة مصر بالانضمام لعضوية تحالف «البريكس»؛ تتويج للجهد السياسي والدبلوماسية المصرية على مدار سنوات طويلة استطاعت خلالها توطيد علاقاتها الثنائية مع الدول أعضاء التكتل مثل الصين وروسيا والهند وجنوب إفريقيا.

وأشار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مصر جديدة» المذاع عبر شاشة «ETC» مساء الخميس، إلى حرص القيادة السياسية على المشاركة في جلسات التحالف منذ العام 2017، فضلا عن انضمام مصر إلى عضوية بنك التنمية الجديد كأول دولة تستكمل إجراءات الانضمام الفعلي، لافتا إلى إجماع أعضاء التحالف على قبول عضوية مصر رغم التباين الأيدلوجي والطيف السياسي المختلف بين دول التجمع.

وأضاف أن سقف التطلعات المصرية بشأن العضوية والانضمام إلى التحالف عال للغاية، مشددا على ضرورة التوصل إلى إيجاد مساحات مشتركة، لا سيما على مستوى المشروعات التنموية والاقتصادية من أجل مواطني وشعوب دول التجمع.

وأشار إلى نجاح الدولة المصرية في استعادة عمل اللجنة المشتركة للتعاون المصري-الجنوب إفريقي على مستوى وزاي الخارجية، وذلك في أعقاب توقفها منذ العام 2010 وحتى مايو من العام المنصرم، لافتا إلى إجراء الرئيس السيسي ونظيره الجنوب إفريقي العديد من الاتصالات والزيارات.

ونوه إلى حرص جنوب إفريقيا على زيادة حجم التمثيل الإفريقي بتحالف البريكس ومنح البعد الإفريقي مساحة أكبر على صعيد علاقة التجمع مع دول العالم، وذلك في ظل رئاستها التجمع بنسخته الحالية، مؤكدا أن العلاقات المصرية الجنوب إفريقية في أقوى مراحلها اليوم.