القبض على زعيم ميليشيا قومية روسية في فنلندا

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جرى احتجاز متطرف يميني روسي، قائد ميليشيا مشتبه به، في فنلندا، للاشتباه باشتراكه ودعمه جماعة إرهابية، حسبما أفادت تقارير محلية.

وعقدت جلسة استماع تتعلق باحتجازه اليوم الجمعة في محكمة جزئية قرب هلسنكي، وفقا لهيئة الإذاعة العامة الفنلندية "يلي". وطلبت الشرطة احتجاز الرجل (36 عاما) من أجل تسليمه.

ووفقا لوثائق المحكمة، يشتبه في تورط الرجل في فظائع خلال العمليات القتالية في عامي 2014 و2015 في إقليم دونباس بشرق أوكرانيا. ووفقا لمصادر روسية، تطالب أوكرانيا بتسليمه.

ووفقا لوكالة تاس الروسية للأنباء، ذكرت السفارة الروسية في هلسنكي أنها تقدم مساعدة قنصلية لمواطن روسي.

وذكرت وسائل إعلام فنلندية أن الرجل قائد ميليشيا روسيتش القومية، التي لها اتصالات أيضا بمجموعة فاجنر الروسية للمرتزقة.

كما قالت قناة "جراي زون" على تطبيق تليجرام، المرتبطة بمجموعة فاجنر، اليوم الجمعة إنه جرى احتجاز المشتبه به في فنلندا قبل شهر مضى.