الرئيس التنفيذي لليفركوزن: ألونسو سيستمر مع الفريق لوقت طويل

يعتقد فرناندو كارو الرئيس التنفيذي لنادي باير ليفركوزن الألماني لكرة القدم، إن تشابي ألونسو سيظل مع الفريق لفترة طويلة، رغم مزاعم اهتمام الأندية الكبرى في أوروبا بضمه.

وعند سؤاله عما إذا كان مواطنه الإسباني ألونسو سيستمر مع الفريق لما بعد هذا الموسم، قال كارو في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) :" في كرة القدم، لا يمكنك أن تقول إن كل شيء مؤكد بنسبة مئة بالمئة. ولكن الاحتمالية كبيرة".

وأضاف :"ليس جيدا لنا فقط، بل يرى أيضا أن هناك قيمة لدينا لكي نكون قادرين على التطور والوصول لأعلى المستويات".

وتولى لاعب وسط المنتخب الإسباني السابق تدريب ليفركوزن، وكان وقتها الفريق يقترب من القاع، في أكتوبر، ولكنه قاد الفريق للصعود إلى المركز السادس.

كما وصل الفريق للدور قبل النهائي بالدوري الأوروبي، رغم أن الفريق افتقد مهاجمه الرئيسي باتريك شيك في أغلب فترات الموسم.

ومدد ألونسو مؤخرا عقده حتى 2026،ولكن ما قدمه مع الفريق جذب انتباه أندية كبرى، من بينها ناديه السابق ريال مدريد، ويخشى الكثيرون أنه من الممكن أن ينتقل للعملاق الإسباني إذا قدم عرضا له.

ولكن كارو أكد إن ألونسو "تلقى بالفعل عروضا من أندية جيدة في الدوريات الكبرى في صيف 2022. ولكنه انتظر لحين وصول العرض الجيد.

وأضاف :"من حسن الحظ، كان مقتنعا أن تواجده معنا هو الوقت المناسب. هو ذكي، ويعلم متى يمكنه اتخاذ الخطوة المقبلة".

بالنسبة لألونسو، يعد تدريب ليفركوزن هو الوظيفة الأولى له في نادي محترف، ولكن كارو أكد أن المدير الفني "كان المرشح الأول بوضوح" في قائمة المرشحين المحتملين.

وتحت قيادة ألونسو، وبعد فترة انتقالات ناجحة والفوز على لايبزج بطل كأس ألميانا 2 /صفر في الجولة الأولى من الدوري، يرى الكثيرون أن ليفركوزن من المحتمل أن يكون منافسا على اللقب.