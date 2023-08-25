فلكلور الإسماعيلية يحيي ليالي مبادرة ثقافتنا في إجازتنا بشاطئ جمصة

شهد مسرح شاطئ جمصة ليلة جديدة من العروض الفنية التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، ضمن المبادرة الصيفية "ثقافتنا في إجازتنا"، التي تستقبلها عدة المحافظات الساحلية وسط إقبالا وتفاعلا جماهيريا كبيرا نع ألوان الفنون المتنوعة لفرق المحافظات المصرية.

وقدمت فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية أمس الخميس مجموعة من الاستعراضات الفنية الشهيرة للفرقة على أنغام السمسمية ومنها "الصيادين، السمسمية، بتغني لمين، التنورة، نوح الحمام".

يأتي ذلك ضمن البرنامج الفني بالمبادرة والمقدم بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، بالتعاون مع إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة عمرو فرج، حيث تستمر العروض حتى 30 أغسطس الحالي.