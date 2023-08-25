أعرب الفنان خالد زكي، عن سعادته البالغة بالمشاركة في احتفالية مهرجان القاهرة للدراما بمدينة العلمين الجديدة بمناسبة الاحتفاء بذكرى مرور 60 عاما على أول عمل درامي مصري، قائلا: «ريادة مصر الفنية؛ شيء يدعو للفخر والاعتزاز».

وأشار خلال مقابلة تلفزيونية عبر شاشة «إكسترا نيوز» على هامش فعاليات النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما 2023، إلى إسهامه في الدراما التلفزيونية ببطولة أكثر من 360 عملا على مدار خمسين عاما، قائلا: «أنا نصيبي 50 سنة من الـ 60، واعتز بأكثر من50 سنة قضيتها في التمثيل».

وأضاف أن تلك المسيرة الحافلة والسنوات الطويلة انقضت على وجه السرعة، معقبا: «الدنيا جريت بسرعة، كل هذه السنوات مرت بسرعة شديدة، لأني كنت بقدم حاجة بحبها، وفي وسط ناس بحبهم كلهم».

وبشأن استحداث جائزة من تصويت الجمهور بتلك النسخة للمرة الأولى على مستوى المهرجانات المصرية، أعرب عن دعمه الفكرة، مؤكدا أن الاستعانة برأي الجمهور في الجوائز الفنية لا سيما بشأن النجوم الشابة الصاعدة؛ فكرة صائبة من شأنها إثراء الحركة الفنية.

