أعرب الفنان رامي صبري، عن سعادته بنجاح حفله بالساحل الشمالي، والذي رفع شعار كامل العدد، معلقا: «ليلة لا تنسى.. أنا غارق في حبكم».

ونشر رامي صبري عبر حسابه الرسمي على موقع «انستجرام» مجموعة صور من الحفل، وعلق عليها قائلا: «ليلة لا تنسى.. شكرا للآلاف الذين حضروا، أنا غارق في حبكم.. شكرا على هذا الحفل المذهل».

وشارك الفنان رامي صبري، بحفل «ليلة الدموع»، الذي أقيم أمس، بفيديو مسجل له بمنزله، إذيع خلال الحفل، وغنى رامي خلال الفيديو أغنية «يمكن خير»، والتي قام الجمهور بترديد كلماتها مع الفيديو.

وعبر رامي صبري، عن رغبته في عدم تفويت الحفل والمشاركة به، ولكنه لم يتمكن لإرتباطه بحفل في الساحل الشمالي، وشارك معهم من خلال فيديو قصير لـ3 دقائق، كما تمنى لقاء جمهوره في السعودية قريبا.

وتعاون رامي صبري في دويتو غنائي مع روبي، من خلال أغنية «أضحك» وهي من كلمات عليم، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع وميكس وماستر على فتح الله، والأغنية من إخراج حسام الحسيني.