اتهام رجلين سويسريين بالتخطيط لشن هجمات بمتفجرات ضد الأغنياء

قال ممثلو الإدعاء السويسري اليوم الجمعة، إن سويسريين اثنين تردد أنهما خططا لتنفيذ هجمات استهدفت ممتلكات الأغنياء في مدينة بازل باستخدام متفجرات جلباها من ألمانيا سيمثلان أمام القضاء.

وتضمنت التهم التي وجهها مكتب المدعي العام في برن إلى الرجلين تعريض حياة الآخرين للخطر باستخدم متفجرات بقصد جنائي.

وقال مكتب الادعاء إن الرجلين وهما من منطقة بازل يبلغان من العمر 25 و27 عاما، خططا لشن هجمات استهدفت ممتلكات أثرياء في المنطقة في إطار مخطط تضمن كذلك الابتزاز.

ووفقا للائحة الاتهام، حاول الرجلان شراء أربع عبوات تحتوي على 500 جرام من المتفجرات البلاستيكية، كل منها مقابل ألفي يورو (2160 دولارا)، في مدينة شتوتجارت الألمانية في يونيو 2022.

وقبل ذلك، في مارس 2022، تردد أنهما نفذا مثل هذا الهجوم في منطقة بازل، بيد أنهما لم يرسلا خطاب ابتزاز. وتسبب الهجوم في إلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات ولم يتم القبض على أي مشتبه به آنذاك.

وقالت إذاعة جنوب غرب ألمانيا "إس دبليو آر" الألمانية وإذاعة "إس آر إف" السويسرية إن الشرطة السرية اعتقلت الرجلين أثناء شراء المتفجرات في شتوتجارت وتم اعتقالهما وتسليمهما إلى سويسرا في صيف عام 2022.

ومن المقرر أن يمثل الرجلان أمام محكمة جنائية في مدينة بلينزونا السويسرية.