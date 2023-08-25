وصف الدكتور باسل عادل، مؤسس كتلة الحوار، خطوة انضمام مصر إلى تحالف «البريكس»؛ بالنصر والفتح الاقتصادي الهام على طريق التحرر السياسي والاقتصادي من هيمنة وسيطرة الدولار على حركة التجارة العالمية ولا سيما الداخلية، بهدف الخروج مما أسماه الحركة المفرغة لتأثير نقص الدولار على الاقتصاد المصري وأزمة شح الدولار.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع عبر شاشة «الحياة» مساء الخميس، أن انضمام مصر لعضوية مجموعة البريكس؛ من شأنه المساهمة في زيادة حركة التبادل التجاري بالعملات المحلية بين الدول الأعضاء، ومن ثم دفع قيمة الواردات بالجنيه المصري للمرة الأولى، فضلا عن تخفيف الضغوط على الاحتياطيات المحلية من الدولار.

وتابع: «هناك مجموعة من السلع لن تحتاج إلى تدبير الدولار بفضل التبادل التجاري بالعملة المحلية»، مؤكدا أن الاتفاقية تعد أحد الحلول الاقتصادية للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة، مشيرا إلى استهداف هيئة التنمية الصناعية؛ توطين 152 سلعة مستورة في سبيل توفير 30 مليار دولار، فضلا عن إمكانية تصديرها للخارج وضخ مزيد من العملة الصعبة للبلاد.

ودعا من جانبه إلى إنشاء ما يسمى «المجلس الاقتصادي»؛ بهدف ربط السياسيات الصناعية والاستثمارية مع سعر الصرف؛ في سبيل جني ثمار هذا الفتح الاقتصادي، معربا عن أمنيته في استغلال تلك الفرصة والتركيز على كيفية الاستفادة منها كأحد الأدوات للخروج من الأزمة الاقتصادية.

