نورا ناجي بعد استلامها جائزة الدولة التشجيعية: أشعر بالفخر ويكفي أنها تحمل اسم بلدي

نشرت الكاتبة المصرية نورا ناجي عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورتها بعد استلامها لشهادة جائزة الدولة التشجيعية فى دورتها التاسعة والستين، فى فرع الآداب، عن مجموعتها القصصية "مثل الأفلام الساذجة"، الصادرة عن دار الشروق.

وقالت نوار ناجي، في تصريحات خاصة لجريدة الشروق، أنه تم الإعلان على حصولها عن الجائزة في مايو الماضي لكنها تسلمت الشهادة الخميس الموافق 24 أغسطس.

وعبرت نورا ناجي، في تصريحاتها عن سعادتها البالغة بالشهادة وأنها تشعر بفخر شديد خاصة أنه تحمل اسم وعلم بلدها مصر.

وتابعت، أن عائلتها أيضا تشارك معها مشاعر الفخر والسعادة بالجائزة.

يشار إلى أن المجموعة القصصية "مثل الأفلام الساذجة" صدرت عن دار الشروق للنشر، وهي مجموعة قصصية تتجاوز حكاياتها الشائقة، لتصبح مرآة إنسانية لدواخلنا المتشابكة، وكراكيب الذاكرة المهملة، تُعيد ترميم الشقوق وحشوها بالذهب، وهي تملك قناطير من ذهب الكلمات الكاشفة.

في فقرات موجزة مكثفة تنقل نورا ناجي عالم أبطالها بدقائقه وتفاصيله، وفي هذہ المجموعة ستقرأ نفسك، وتعيد اكتشافك بأسماء جديدة، وأماكن. وسوف تندهش، وستقول: هنا عشتُ من قبل، وكأن كل هذہ الأشياء قد جرت تحت سَمعك وبصرك!.

نورا ناجي هي كاتبة، وروائية مصرية ولدت في مدينة طنطا بمحافظة الغربية في العاشر من فبراير عام 1987، وتخرجت من قسم الديكور في كلية الفنون الجميلة، صدر لها عدد من المؤلفات منها: "بانا"، و"الجدار"، و"بنات الباشا"، و"أطياف كاميليا"، و"الكاتبات والوحدة".