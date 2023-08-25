كفر الدوار للموسيقى العربية تقدم أغاني الزمن الجميل بليالي بمطروح

قدمت فرقة قصر ثقافة كفر الدوار للموسيقى العربية عروضها الفنية، مساء أمس الخميس، على مسرح النادي الاجتماعي، ضمن ليالي المبادرة الصيفية "ثقافتنا في إجازتنا" التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وبقيادة محمد عبد الله، قدمت الفرقة عددا من الأغاني الطربية وأغاني الزمن الجميل التي لاقت إعجاب جمهور الحاضرين وتفاعلوا معها ومنها "مصر هي أمي، حارة السقايين، ليه عشم وياك يا جميل، زي العسل، يا غزال يا إسكندراني، كعب الغزال، يا الأسمراني، على حسب وداد قلبي، عنابي، انا هنا يا ابن الحلال، رمش عينه، الحب اللي كان"، وذلك ضمن البرنامج المقدم بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، بالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش.

واصلت الفنانة نهلة عبدالفتاح تنفيذ ورشة عرائس الكروشيه الأميجرومي وقامت المشاركات بعمل مجسمات للعرائس باستخدام إبر الكروشيه واستخدام ألوان الخيوط المختلفة، كما استمرت فعاليات معرض الكتاب المقام علي ضمن فعاليات ليالي "ثقافتنا في إجازتنا" في توفير أحدث اصدارات قصور الثقافة من الكتب والدواوين والمؤلفات.

على جانب آخر، شهدت عدد من المواقع التابعة لفرع ثقافة مطروح برئاسة محمد حمدي مجموعة متنوعة من الفاعليات الثقافية والفنية، فأقام قصر ثقافة الطفل محاضرة بعنوان "جمال التراث" تحدث من خلالها الشاعر عبد الستار المالكي وحرص الشاعر في بداية حديثه على توضيح مفهوم كلمة التراث للأطفال المشاركين مع إعطاء أمثلة لتقريب المفهوم للأطفال، ثم تحدث عن أهمية التراث وكيف أنه وسيلة مهمة للتعرف على السلف من حيث العادات والمعتقدات وحتى الأفكار، كما نفذ قصر ثقافة مطروح ورشة فنية بالتعاون مع النادي السيكولوجي بالتربية والتعليم للفنانة شيماء الواعي حيث استخدمت الفنانة الورق الملون في تعليم الأطفال طريقة عمل لوحة مجسمة بالأشكال المرسومة على الورق الملون.