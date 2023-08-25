مصرف لبنان: رواتب القطاع العام بالدولار هذا الشهر ولن نقرض الحكومة لتغطية العجز

قال حاكم مصرف لبنان المركزي بالإنابة وسيم منصوري اليوم الجمعة إن رواتب العاملين بالقطاع العام سيتم دفعها بالدولار هذا الشهر، لكنه أكد على أن المصرف لن يقرض الحكومة لتغطية العجز في الموازنة.

وقال منصوري في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون إن من المقرر دفع رواتب العاملين بالقطاع العام بالعملة الأميركية على أساس سعر صرف 85 ألفا و500 ليرة للدولار.

وأضاف "دفع رواتب القطاع العام هو الاستحقاق الآتي، وإذا جرى دفعها بالليرة فسيؤدي ذلك في غياب القوانين الإصلاحية المطلوبة إلى ضغط على سعر الصرف ولذلك ستدفع بالدولار على أساس سعر صرف 85 ألفا و500 ليرة".

وعبر منصوري عن استعداد البنك المركزي لتسخير كافة إمكاناته لإنجاز القوانين المطلوبة في جلسات نيابية متتالية.

غير أنه أكد على أن مصرف لبنان لن يغطي العجز في الموازنة عبر إقراض الحكومة بالدولار أو بالليرة، وأنه لن تتم طباعة عملة محلية لتغطية هذا العجز.

كما حذر حاكم المركزي بالإنابة من أن الوضع النقدي في البلاد "لا يتحمل المماطلة"، مؤكدا على أن الاستقرار النقدي له أولوية وسيتم المحافظة عليه بالوسائل النقدية التقليدية.

لكنه أوضح قائلا "الاستقرار النقدي الذي يؤمّنه المصرف المركزي مرتبط بالأوضاع الاقتصادية والأمنية، ولا يمكن للمصرف المحافظة على الاستقرار دون التعاون مع مجلس النواب والحكومة".

وعلى صعيد الاحتياطيات الأجنبية، شدد منصوري على عدم المساس بها وقال إن أي إجراءات سيتم اتخاذها ستكون خارج هذه الاحتياطيات.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على تأمين احتياجات الجيش والقوى الأمنية دون المساس بالاحتياطي النقدي للبلاد.

وتابع "المشكلة أن هذه الاحتياجات ذاتها موجودة لدى الوزارات وكل مؤسسات الدولة ولكن لا يمكن تأمين هذه المبالغ دفعة واحدة على الرغم من أن الوزارات تحتاجها فورا".

وناشد حاكم مصرف لبنان بالإنابة القوى السياسية والنيابية إخراج السلطة النقدية واحتياجاتها من أي تجاذب سياسي.