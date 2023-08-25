إيطاليا تفوز على أنجولا في مونديال السلة

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استهل المنتخب الإيطالي مشواره في بطولة كأس العالم 2023 لكرة السلة بالفوز على نظيره الأنجولي 81 / 67 اليوم الجمعة في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى.

وعلى ملعب "سمارت أرانيتا كوليسيوم" بالعاصمة الفلبينية مانيلا، فرض المنتخب الإيطالي تفوقه على نظيره الأنجولي وتغلب عليه 23 / 17 و20 / 23 و18 / 17 و20 / 10 .

وتشهد المجموعة الأولى اليوم لقاء المنتخب الفلبيني مع منتخب الدومينيكان على نفس الملعب في مانيلا.

وتحتضن الفلبين واليابان وإندونيسيا منافسات كأس العالم 2023 لكرة السلة اعتبارا من اليوم وحتى العاشر من سبتمبر المقبل.