برشلونة يصدر بيانا رسميا يدين خلاله تصرفات رئيس الاتحاد الاسباني

أصدر نادي برشلونة بيانا رسميا يدين تصرفات رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، لويس روبياليس، خلال الاحتفال بكأس العالم الأخيرة لمنتخب السيدات. بعد فوز المنتخب الإسباني للسيدات بكأس العالم لكرة القدم، احتضن روبياليس جيني هيرموسو ثم قبلها على الشفاه خلال حفل الميدالية، مما أثار جدلاً كبيرًا. من جانبه طالبت عدد كبير من الجماهير استقالة رئيس الاتحاد الاسباني، الأمر الذي دفعه إلى تقديم الاعتذار بشكل علني.

وأصدر نادي برشلونة بيانًا رسميًا يدين فيه تلك التصريحات حيث قال:" يود نادي برشلونة أن يوضح أنه يعتبر سلوك رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم غير لائق ومؤسفًا خلال الاحتفالات بفوز المنتخب الإسباني للسيدات بكأس العالم".

وأضاف "الحادث نعتبره مؤسفا وقد اعترف السيد روبياليس نفسه بأنه كان خطأ واعتذر عنه". كما تعهد برشلونة بمواصلة دعم كرة القدم النسائية حيث قال:" في ضوء حادثته غير المبررة، يظل نادي برشلونة ملتزمًا بسياسته المتمثلة في دعم الرياضة النسائية، والمساواة بين الرجل والمرأة في الرياضة وفي المجتمع بشكل عام، وضمان سلامة المرأة في الرياضة وإدانة أي سلوك ينتهك قواعدنا، المبادئ والقوانين."