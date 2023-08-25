فقدان شخصين بعد اصطدام سفينتين غرب اليابان

ذكر خفر السواحل الياباني، أن سفينتي شحن، اصطدمتا في المياه، قبالة ساحل مقاطعة "واكاياما"، بغرب اليابان، الليلة الماضية، مما أدى إلى فقدان شخصين.

وقال المقر الإقليمي الخامس التابع لخفر السواحل الياباني ومقره مدينة "كوبي" غرب البلاد، إن سفينة الشحن اليابانية "إيزومي مارو" التي تزن 499 طنا انقلبت، بعد اصطدامها بسفينة شحن مسجلة في لييبريا في قناة "كي"، حسب وكالة "جي.جي.برس" اليابانية اليوم الجمعة.

وكان أفراد الطاقم الخمسة، الذين تتراوح أعمارهم بين الثلاثينات والسبعينات، الذين كانوا على متن السفينة "إيزومي مارو" مفقودين، بعد التصادم، قبل أن يتم إنقاذ 3 منهم من جانب السفينة المسجلة في ليبيريا.

وتم نقل أفراد الطاقم الثلاثة، الذين تم إنقاذهم لاحقا إلى المستشفى، لكن حالتهم لا تهدد حياتهم.

ويبحث رجال الإنقاذ عن الاثنين المتبقين، وهما في الخمسينات والستينات من عمريهما.

ولم ترد أي تقارير عن حدوث إصابات لطاقم السفينة، التي ترفع علم ليبيريا.