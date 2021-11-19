الأوقاف تفتتح 31 مسجدا جديدا اليوم

تفتتح وزارة الأوقاف، 31 مسجدا، اليوم، منها 13 مسجدا جديدا، و18 مسجدا صيانة، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه منذ أول يوليو، حتى تاريخه، 118 مسجدًا، منها 87 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و31 مسجدًا صيانة.

وذكرت الوزارة، أن ذلك في إطار الاهتمام ببيوت الله مبنى ومعنى.، وتتضمن المساجد التي سيتم افتتاحها:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

- مديرية أوقاف المنوفية

م المسجد وعنوانه

1. عبد الدايم – بلمشط - منوف

2. سيدي محمد الرومي – قرية مؤنسة - أشمون

- مديرية أوقاف كفر الشيخ

م المسجد وعنوانه

3. الهمة البحري – قرية الهمة - بيلا

4. التقوى – قرية 17 الأبعادية – الحامول غرب

- مديرية أوقاف البحيرة

م المسجد وعنوانه

5. رجب حسن – قرية أباظة البحرية – حوش عيسى

6. الجبرسية القبلي – قرية الخوري البحرية – أبو المطامير

7. عزبة صيام – حفص - دمنهور

- مديرية أوقاف الإسكندرية

م المسجد وعنوانه

8. الرحمة - قبلي صرف 3– بنجر برج العرب

- مديرية أوقاف سوهاج

م المسجد وعنوانه

9. عمرو بن العاص – أولاد سالم – دار السلام

- مديرية أوقاف الشرقية

م المسجد وعنوانه

10. الرحمة السعادنة – أم عجرم

11. النصر – القطايع – ديرب نجم

- مديرية أوقاف الفيوم

م المسجد وعنوانه

12. أباظة البحري – وليدة - سنورس

- مديرية أوقاف قنا

م المسجد وعنوانه

13. الرحمن – نجع الحجر – أولاد عمرو

ثانيًا: مساجد الصيانة:

- مديرية أوقاف الغربية

م المسجد وعنوانه

1. عبد الحليم خليفة – قرية بلشاي – كفر الزيات

- مديرية أوقاف الدقهلية

م المسجد وعنوانه

2. الناصر بالتمد الحجر - السنبلاوين

3. الكبير – قرية سللنت – المنصورة

4. أبو النور – ميت غمر

5. 6 أكتوبر - المنصورة

6. ناشد الكبير – منشية عبد الرحمن – دكرنس

7. أولاد صقر – كفور العرب - طلخا

- مديرية أوقاف القاهرة

م المسجد وعنوانه

8. الأقمر – شارع المعز - الجمالية

- مديرية أوقاف قنا

م المسجد وعنوانه

9. عمر بن الخطاب – نجع الزاملي – البراهمة - قفط

10. آل جفال – حجازة قبلي - قوص

11. الكبير – العبايشا - قوص

- مديرية أوقاف سوهاج

م المسجد وعنوانه

12. آل البهاجرة – قرية الحوفة – عوامر بحري –مركز جرجا

13. التقوى – قرية أولاد إسماعيل - المراغة

14. حسان بن ثابت – الشباتية- مركز سوهاج

- مديرية أوقاف المنيا

م المسجد وعنوانه

15. زلوم – دلجا – دير مواس

- مديرية أوقاف أسيوط

م المسجد وعنوانه

16. أبو ذر الغفاري – سرواه - منفلوط

17. السلام – المحمودية - ديروط

- مديرية أوقاف كفر الشيخ

م المسجد وعنوانه

18. التوحيد – المنشية الجديدة – سيدي سالم شرق