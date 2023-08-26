شبح الجفاف يهدد قناة بنما ويؤدي إلى تكدس 126 سفينة شحن بالممر المائي

قالت الهيئة المشغلة لقناة بنما، اليوم الجمعة، إن أوقات الانتظار لعبور الممر المائي تتراوح حاليا بين تسعة و11 يوما؛ نظرا للقيود المفروضة بسبب حالة الجفاف التي تعاني منها القناة منذ فترة طويلة.

وأضافت الهيئة إن القائمين على تشغيل القناة يقيدون مرور السفن وذلك بسبب انخفاض منسوب المياه.

وتتكدس على جانبي شريان الشحن الرئيسي ، 126 سفينة شحن في طوابير طويلة أثناء انتظارها لدورها في العبور وهو اكتظاظ يزيد بنحو 40% عن المعتاد.

وفي شهر يونيو الماضي، كان وقت العبور نحو يومين ونصف اليوم، وفي يوليو، ارتفع إلى خمسة أيام.

ووفقا لإحصائيات وكالة تشغيل قناة بنما الآن، فإن بعض سفن الشحن قد تنتظر ما يصل إلى 18 يوما للمرور.

يشار إلى أن قناة بنما هي واحدة من أهم الممرات المائية في العالم، وهي تربط المحيطين الأطلسي والهادئ عبر أمريكا الوسطى.

ويبلغ طول القناة، التي تبدأ في كولون في الشمال، وتنتهي قرب مدينة بنما في الجنوب، نحو 80 كيلومترا.

وتعبر نحو 14 ألف سفينة قناة بنما كل عام ، وهو ما يمثل نحو 6٪ من التجارة العالمية.

ويشمل الممر المائي ثلاثة أنظمة إغلاق يتم من خلالها رفع السفن إلى مستوى بحيرة جاتون، وهو خزان اصطناعي كبير يبلغ ارتفاعه 28 مترا فوق مستوى سطح البحر، ثم يتم إنزالها مرة أخرى لاحقا.

ومع انخفاض هطول الأمطار في المنطقة وارتفاع درجات الحرارة، ينخفض مستوى مياه بحيرة جاتون، الأمر الذي أثر على حركة الملاحة.