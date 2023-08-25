اختيارات غذائية: الشوكولاتة الداكنة لسلامة القلب والذاكرة

ظلت الشوكولاتة أحد المحرمات التى يبدأ بها الأطباء قائمة الممنوعات لمرضى القلب والسكر وأصحاب الوزن الزائد إلى وقت قريب. لكن العلم فى النهاية رفع عنها الحظر حينما أكدت مجموعة من الباحثين الإيطاليين أن الشوكولاتة الداكنة التى تزيد فيها نسبة الكاكاو إلى أعلى من ٧٠٪ إنما تحمى القلب بأكثر من وسيلة: تساهم فى خفض قياس ضغط الدم المرتفع ونسبة الردىء من الكولستيرول بل أيضا تزيد من كفاءة عمل الإنسولين لمرضى السكر لأنها تحفز أنسجة الجسم للاستفادة منه بدلا من مقاومة عمله كما يحدث دائما نتيجة ارتفاع نسبة الجلوكوز فى الدم.



المعروف أن أنواع الشوكولاتة البيضاء لا يدخل فى تركيبها الكاكاو لذا فهى لا ينطبق عليها ما ينطبق على الشوكولاتة الداكنة بل تظل مصدرا للدهون والسكر فقط بالتالى تفاديها أمر لا يقبل نقاشا على قوائم الأطعمة الصحية.



اعتبار الشوكولاتة الداكنة الغنية بالكاكاو أحد مضادات الأكسدة الهامة أكدته دراسة أخرى هامة أجريت على أكثر من ألفى إنسان ونشرتها جامعة هارفارد العريقة عام ٢٠٠٨ وكان من نتائجها المشجعة أيضا أنها تزيد من تدفق الدم إلى المخ فى صورة تحسن من أدائه وتحمى ذاكرته.



ولكن ما الذى يجعل للشوكولاتة هذا التأثير الإيجابى على صحة الإنسان؟



تحتوى الشيكولاتة على مركبات لها خواص فريدة لها تأثير إيجابى على تركيب خلايا الجسم المختلفة وعملها تسمى (الفلافونيد) Flafonoids.



من الفلافونيد المعروفة مادتا الكاتشين، الايباكاتشين Catechins & epicatechins التى تتوافر بتركيز عال فى الكاكاو يزيد بزيادة نسبتها فى الشوكولاتة الداكنة والتى قد تصل إلى ٨٥٪.



تمارس تلك المركبات مجموعة من التفاعلات الحيوية التى تزيد من قدرة الخلايا على مجابهة آثار السن ومكافحة مظاهر الشيخوخة.



أيضا تساهم فى تحفيز الجسم على إنتاج أكسيد النيتريك المعروف بأثره على الأوعية الدموية المساعد على استرخائها وبالتالى اتساعها وهذا ما يفسر سهولة تدفق الدم فيها خاصة للمخ والقلب. ويفسر أيضا انخفاض مؤشر ضغط الدم الشريانى.



ولأن الشيكولاتة لا تفتقد السكر والدهون أيضا فإن اختيار النوع الداكن منها يحد من نسبتهما ويهبط بنسبة السعرات الحرارية إلى ما يساوى ٣٠ كالورى لكل ٦ جرامات من الشوكولاتة وهى نسبة ممتازة إذا ما قورنت بفائدتها.

يبقى أن تختار ما يحقق لك الفائدة الحقيقية من الشوكولاتة الداكنة:



< اقرأ دائما البيانات المدونة عليها واختر ما تزيد نسبة الكاكاو فيها عن ٧٠٪ فكلما زادت نسبة الكاكاو زادت نسبة الفلافونيد.



< تناول مربع صغير من الشيكولاتة الداكنة بعد طعام الغداء يقيك الإحساس بضرورة تناول أحد أصناف الحلويات.



< يمكنك أيضا الاستمتاع بفنجان من الكاكاو غير المحلى بالسكر مضافا إليه اللبن منزوع الدسم. يمكنك تحليته ببعض من السكر الطبيعى إذا ما لم يمكنك استساغته بدونه.



< يمكنك أيضا أن تغمس بعضا من الفاكهة مثل الفراولة أو الموز أو الكيوى فى الشوكولاتة الداكنة الساخنة. إنها كلها بدائل طبيعية ومفيدة لتلك الأطباق الغنية بالطاقة والدهون والسكر.



< إضافة قطع من الشوكولاتة الداكنة إلى ما تعده الأسرة من أصناف الفطائر والكيك إضافة صحية تضيف نكهة وتختصر سعرات حرارية.



قد لا تكون الشيكولاتة الداكنة اختيار الأطفال والشباب لكنها بلا شك تجد قبولا عند من يحتاجونها فى خريف العمر وهو اختيار صحى على أى حال.