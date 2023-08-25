11 لاعبا ولاعبة يمثلون مصر في الدور قبل النهائي بالبطولة العربية للمواي تاي

نجح 11 لاعبا ولاعبة من المنتخب المصري للمواي تاي في الوصول إلى دور الأربعة في البطولة العربية للشباب المقامة في مدينة طرابلس بدولة ليبيا حتى 27 أغسطس الجاري بمشاركة أكثر من 200 رياضي يمثلون 15 دولة عربية.

وخلال منافسات اليوم الجمعة يواجه اللاعب محمد أحمد ضد لاعب تونس تميم بن خميس، كما يواجه عبد الله علي أمام بطل تونس، ويصطدم بدر أسامة ضد لاعب تونس أمين الله حمودي.

وضمن باقي المنافسات يواجه أنس عصام ضد لاعب العراق بالا وهاب، وتواجه اللاعبة أريام مجدي لاعبة تونس ملك أدير، ومهند خالد ضد لاعب العراق زين الدين العجيلي، وتواجه آية أحمد لاعبة المنتخب الفلسطيني ليليان أليس.

وفي باقي المنافسات يواجه عمر محمد الإماراتي راكان أبو يوسف وأدهم عبد المنعم يواجه المغربي بينمابو شمس الدين، وذكرى صلاح ضد السورية راشيل بوفرود وأخيرا يواجه بعد الرحمن أسامة ضد الإماراتي لسام أيمن خالد.

وتضم قائمة المنتخب 19 لاعبة ولاعبة وهم: آدم أبو النور، عمر محمد، محمد أحمد، عبد الله علاء، بدر أسامة، أنس عصام، عبد الرحمن أسامة، فهد أسامة، مهند خالد، عمر نازيه، ذكرى صلاح، أريام مجدي، إبراهيم أحمد، عبد الرحمن عادل، علي ياسر ،فارس محمد، مصطفى طارق، آية أحمد، منة الله عصام.

وتضم بعثة المنتخب المصري للمواي تاي في البطولة المهندس أحمد محمد رمضان، رئيسا للبعثة وفهمي محمود حكم، وليد زكريا مدرب و أيمن الحمصاني مدرب.