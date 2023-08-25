مصادر يونانية: زيارة رئيس وزراء الهند لأثينا مهمة للسياسة الخارجية

تعد زيارة رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، إلى أثينا، اليوم الجمعة، مهمة بشكل خاص، بالنسبة للسياسة الخارجية اليونانية، حيث إنها أول زيارة رسمية يجريها رئيس وزراء هندي إلى اليونان منذ 40 عاما.



وكانت انديرا غاندي، رئيسة وزراء الهند آنذاك، زارت اليونان في عام 1983، بناء على دعوة نظيرها اندرياس باباندريو.



وذكرت مصادر، أن اجتماع، اليوم، هو في الأساس "بداية"، حيث سيعقبه اجتماع لوزير الخارجية، جورس جيرابيتريتيس ونظيره الهندي، في الفترة من 18 حتى 21 سبتمبر في نيويورك، على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، حسب صحيفة "كاثيميريني" اليونانية اليوم الجمعة.



وأضافت أن اليونان والهند توسعان شراكتهما مع تركيز في البداية على الدفاع، وشارك سلاح الجو الهندي في تدريب عسكري أوروبي، تم تنظيمه في اليونان هذا الربيع، فيما أجرت الهند واليونان تدريبا بحريا مشتركا في جزيرة كريت.



بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تشارك طائرات مقاتلة يونانية في تدريب لسلاح الجو الهندي للمرة الأولى في سبتمبر المقبل.



وسيتم أيضا تطوير التعاون على مستوى التجارة، حيث من المتوقع أن يوقع الزعيمان العديد من الاتفاقيات، مع تأكيد على الاستثمار والشحن.



وتابعت المصادر أن الهند تتطلع لاستخدام ميناء "بيرايوس" للصادرات الأوروبية، والذي أشار إليه جيرابيتريتيس كمجال محتمل للتعاون.