كوريا الجنوبية تسعى لتوقيع اتفاقيات تجارة حرة مع 7 دول ناشئة بينها المغرب

تسعى كوريا الجنوبية إلى إبرام اتفاقيات تجارة حرة مع سبع دول ناشئة، في محاولة لتعزيز زخم النمو وتنويع محفظتها التجارية، حسبما ذكرت وزارة الصناعة الكورية الجنوبية اليوم الجمعية.



وتريد سيول توقيع اتفاقية شراكة اقتصادية ثنائية مع كينيا وتنزانيا والمغرب وتايلاند وباكستان وصربيا وجمهورية الدومينيكان، ونهار اليم عقدت جلسة استماع عامة في سيول لمناقشة الموضوع.



وبحسب مصادر إعلامية محلية فإن اتفاقية الشراكة الاقتصادية تهدف إلى إنشاء شبكة تجارية متبادلة المنفعة مع الدول الشريكة تتجاوز مجرد فتح السوق، على الرغم من أنها تغطي نطاقًا أصغر من المجالات مقارنة باتفاقية التجارة الحرة التقليدية.



وقال روه كيون-كي، نائب الوزير للمفاوضات التجارية، إن "الدول السبع تتمتع بإمكانات نمو عالية ولديها مجال واسع للتعاون متبادل المنفعة مع كوريا الجنوبية".



وأضاف أن هذه الدول يمكن أن تكون بمثابة رأس جسر لكوريا الجنوبية لتوسيع شبكتها التجارية.