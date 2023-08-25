 السيطرة على حريق نتيجة انفجار محول كهرباء بأحد المزارع في مركز الداخلة بالوادي الجديد - بوابة الشروق
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السيطرة على حريق نتيجة انفجار محول كهرباء بأحد المزارع في مركز الداخلة بالوادي الجديد

عمرو بحر
نشر في: الجمعة 25 أغسطس 2023 - 8:06 م | آخر تحديث: الجمعة 25 أغسطس 2023 - 8:06 م

سيطرت قوات الحماية المدنية في الوادي الجديد، اليوم الجمعة، على حريق اندلع داخل مزرعة بمركز الداخلة بسبب إنفجار محول كهرباء، مما تسبب فى إصابة اثنين وتم نقلهما إلى مستشفى الداخلة العام لتلقى العلاج.

كانت الأجهزة الأمنية فى الوادى الجديد قد تلقت إخطارا يفيد نشوب حريق إندلع داخل مزرعة بقرية الهنداو بالداخلة نتيجة إنفجار محول كهرباء ،حيث أسفر الحريق عن إصابة كل من صابر ابو السعود شهاب ٥٠ سنة بجروح سطحية متفرقة بأنحاء الجسم، وأحمد عيد عمر، ٣٥ سنة بإختناق مع ضيق في التنفس، وتم نقلهما لمستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج، كما أسفر الحريق عن نفوق عدد من رؤوس ماشية.

وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.


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