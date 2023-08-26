المغطس يعود بزواره إلى مهد الديانة المسيحية ويجذب السائحين للأردن من كل مكان

خلال أقل من 30 عاما، تحوّلت مساحة صغيرة لا تتجاوز 6 كيلومترات مربعة على الضفة الشرقية لنهر الأردن من خطوط تماس عسكرية وحقول ألغام مميتة إلى وجهة دينية تستقطب المسيحيين من كل دول العالم للتعمد بمياه المغطس.

ففي عام 1995، وفي أعقاب اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية وإزالة عشرات آلاف الألغام، أُعيد اكتشاف المغطس، وهو موقع عماد السيد المسيح الواقع على بعد تسعة كيلومترات شمالي البحر الميت.

تضم المنطقة ذاتها عددا من المدن التي ذُكِرت في الكتاب المقدس، مثل سدوم وعمورة وصوغر؛ وقد أثبتت الاكتشافات الأثرية أن المنطقة الواقعة بين نهر الأردن وتل الخرار هي (بيت عنيا عبر الأردن) المذكورة في الكتاب المقدس، وهي المنطقة التي عاش فيها يوحنّا المعمدان حيث عُمّدَ السيد المسيح.

ودفعت زيادة أعداد الوافدين إلى المغطس الأردن لوضع مخطط هيكلي شامل لتطوير المنطقة المجاورة لموقع عماد السيد المسيح، والذي يهدف إلى توفير الخدمات لزوّار المغطس والحجاج المسيحيين.

* البحث عن السلام الداخلي وبركة المياه المقدسة

"لا يمكن زيارة الأردن أو الدول المجاورة له دون القدوم إلى المغطس"، هكذا يقول السائح الفرنسي مارك، وهو يجول ببصره بلهفة وذهول حوله وأعلى منه وأسفل قدميه، مستكشفا معالم المكان وبقايا الكنائس والأديرة.

مارك يزور المغطس، كما قال لوكالة أنباء العالم العربي (AWP)، ليس من أجل التعمد، فهذا ليس موسم الحج المسيحي، بل للوقوف على ما تبقى من الموقع الذي انطلقت منه الديانة المسيحية لتنتشر حول العالم قبل آلاف السنين.

ويضيف السائح الفرنسي "زرت أنا وزوجتي ميرند موقع تعميد السيد المسيح، لأنه جزء مهم من تاريخ المسيحية"، وعبّر مارك وزوجته عن إحساسهما بعظمة المكان "الذي يمنح مشاعر روحانية وسلاما داخليا".

وسط هذه المشاعر الروحانية، لم يستطع مارك إخفاء انزعاجه من عدم وجود ممرات مريحة للتنقل بين المعالم التاريخية في المغطس، قائلا "نتحرك بحذر لأن الصخور والحجارة هنا غير متساوية، وبعضها منزلق".

الملاحظة ذاتها عن صعوبة التحرك عبّرت عنها السائحة الأميركية شاروت؛ إلا أن سحر المكان أنساها تماما أي سلبيات في الموقع وأخذت، كما قالت، وقتا طويلا وهي تنظر وتتأمل كل مكان ومعلم.

تقول شاروت إن هذه هي الزيارة الثانية لها بعد أن حجّت إلى المغطس في عام 2016 مع والديها؛ ولم تنس تلك الزيارة التي بقيت محفورة في ذاكرتها كما تصف، مشيرة إلى أنها عقدت العزم على زيارة الموقع مرة أخرى بعد مغادرتها له قبل نحو سبع سنوات.

وتمنت الثلاثينية شاروت أن تُتاح لها فرصة تعميد أبنائها في مكان تعميد السيد المسيح، لأنها تعتقد بأن هذا الأمر سيمنح أبناءها مستقبلا جيدا واستقرارا في حياتهم، قائلة "هذه المياه المقدسة بالتأكيد ستحمي أطفالي من كل الشرور والأشرار في حياتهم".

* 70 مليون دينار لتطوير المغطس (المرحلة الأولى)

تتولى مؤسسة تطوير الأراضي المجاورة للمغطس مسؤولية تنفيذ مخطط تنمية المناطق المجاورة للمغطس، والتي تقع على مساحة 1370 دونما (حوالي 326 فدانا)، بحسب مدير المؤسسة سمير مراد، وستضم في المرحلة الأولى المتوقع إنجازها في غضون ثلاث سنوات قرية سياحية وفندقا ومرافق خدمية وعددا من المطاعم والمقاهي.

وبيّن مراد لوكالة أنباء العالم العربي أن المرحلتين الثانية والثالثة من خطة التطوير تشملان إقامة المزارع والمخيمات ومتحفا وحدائق ذات طابع تاريخي تحوي نباتات مرتبطة بالمكان قبل تنفيذ المرحلة الأخيرة التي ستشمل التوسع في إقامة الفنادق.

وأوضح مراد أن "كلفة المشروع التي تقارب 70 مليون دينار أردني (حوالي 98.86 مليون دولار أميركي) سيتم جمعها من جذب الاستثمارات أولا"، ومن ثم التبرعات من داخل الأردن وخارجه، عدا عن التواصل مع عدة دول لتمويل المشاريع غير الربحية والبنية التحتية في الموقع.

المشروع، الذي سيأخذ زواره بعد تنفيذه خلال السنوات السبع المقبلة في رحلة عبر الزمن "تعرفهم على رحلة المسيح"، حسب وصف مراد، يهدف إلى جذب حوالي مليون حاج مسيحي للاحتفال بالألفية الثانية لمعمودية المسيح بحلول عام 2030.

* كنز تاريخي

من جانبه، أوضح رستم مكجيان، مدير عام هيئة موقع المغطس، أن الموقع يحتوي على منطقتين رئيسيتين هما تل الخرار المعروف باسم (تلة مار إلياس) ومنطقة كنائس يوحنا المعمدان. ويضم المكان آثارا تعود إلى العصور الرومانية والبيزنطية، كالكنائس والمعابد الصغيرة والأديرة والكهوف التي كانت تُستخدم كملاجئ للنسّاك، فضلا عن البرك المائية المخصصة للتعميد. وقد أصبح من المواقع الأثرية التي أدرجتها اليونسكو على قائمتها للتراث العالمي في عام 2015، مما يدل على قيمته التاريخية المهمة.

واعتبر مكجيان في حديثه لوكالة أنباء العالم العربي أن المغطس يمثل حقبة تاريخية ودينية تستحق الدراسة والتعرف عليها، مشيرا إلى اكتشاف خمس كنائس، بُني ثلاث منها في العهد الإسلامي، وهو ما يعكس التعايش التاريخي بين الأديان في الأردن. كما اكتُشفت خمس برك في عدة مناطق في الموقع، تم تصميمها بشكل يمكن الحجاج من النزول إلى البركة من أجل أن يتعمدوا.

وبيّن مدير هيئة الموقع أن المغطس يمثّل المكان المخصص للأعياد السنوية لحجاج الطوائف المسيحية، والتي يُطلق عليها (عيد الغطاس) أو الحج المسيحي الكبير، والتي يحتفل بها أتباع الكنائس الكاثوليكية والأرثوذكسية وكنائس الأقباط والسريان والكنيسة اللوثرية والأرمن وغيرهم من الكنائس المختلفة.

وتوقع مكجيان أن يكون موسم الحج الذي يبدأ في يناير كانون الثاني من كل عام تاريخيا في العام المقبل من حيث عدد الزوار، مرجعا توقعه إلى الحملة الترويجية الكبيرة والمكثفة التي نفذتها إدارة المغطس بالتعاون مع وزارة السياحة الأردنية.