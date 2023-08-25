روسي يمثل أمام محكمة ببرلين بتهمة محاولة الحرق العمد لوكالة أنباء روسية

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يواجه رجل يشتبه في قيامه بمحاولة إشعال النار في وكالة أنباء روسية في برلين محاكمة أمام محكمة إقليمية بالمدينة.

وتشمل التهم ضد المواطن الروسي، الذي يعيش في ألمانيا منذ حوالي 30 عاما، محاولة القتل ومحاولة الحرق المتعمد.

وفي بداية المحاكمة اليوم الجمعة، قال محاميو دفاعه إن موكلهم سيلتزم الصمت في البداية.

وخلال التحقيقات والإجراءات الأولية، قيل إن المتهم نفى الاتهامات وتحدث عن مكيدة ضده.

ويشتبه في أن الرجل أعد عبوة ناسفة حارقة غير تقليدية في ربيع العام الماضي ووضعها في بئر المصعد بالطابق السفلي لمبنى سكني يقطنه موظفو وكالة "ريا نوفوستي" الروسية للأنباء.

ووفقا للائحة اتهام مكتب المدعي العام في برلين، كان الرجل يعرف أن المنزل "يقطنه العديد من الأشخاص، ومن بينهم طفلة عمرها 4 سنوات".

وتفترض السلطات ارتكابه محاولة قتل "بأدوات قتل".

غير أن العبوة الحارقة لم تشتعل لأسباب غير معروفة. ولم يتم اكتشاف العبوة سوى بعد أيام لاحقة وإبطالها من جانب خبراء متخصصين من الشرطة الجنائية لولاية برلين.

ووفقا لمكتب المدعي العام، زعم الرجل بعد إلقاء القبض عليه، أنه كان ضحية لمكيدة من جانب جهاز الاستخبارات الروسية.

وقالت السلطات وقت توجيه الاتهام إن تحقيقات مكثفة "لم تسفر عن أي مؤشرات تفيد ذلك".