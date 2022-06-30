محافظ بنك جنوب أفريقيا المركزي يحذر من استمرار مخاطر التضخم رغم تراجعه

حذر محافظ البنك المركزي في جنوب أفريقيا من أن مخاطر التضخم مازالت قائمة رغم اعترافه بتراجع معدل التضخم بشدة خلال الفترة الأخيرة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة عن ليستيجا كجانياجو محافظ البنك المركزي لجنوب أفريقيا القول "نركز على النظرة المستقبلية لاقتصاد جنوب أفريقيا من حيث كل من النمو والتضخم. والمهمة الخاصة بنا لم تنجز بعد" في إشارة إلى استمرار معدل التضخم أعلى من المستوى المستهدف.

وأضاف أن "تراجع معدل التضخم أمر جيد، لكن مازال لدينا فقط طبعتين جيدتين من التضخم. هذا لا يعني أنه تم ترويض وحش التضخم. مازالت هناك مخاطر في الأفق وسنراقب الموقف عن كثب".

جاءت تصريحات كجانياجو بعد يومين من إعلان مكتب الإحصاء الجنوب أفريقي تراجع معدل التضخم خلال يوليو الماضي إلى 7ر4% وهو أقل مستوى له منذ عامين، مقابل 4ر7% خلال يونيو الماضي.

من ناحيتها أبقت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي على سعر الفائدة الرئيسية عند مستوى 25ر8% خلال الشهر الماضي بعد زيادته بمقدار 475 نقطة أساس على مدى الاجتماعات العشرة الساقة، بهدف خفض معدل التضخم إلى مستوى 5ر4% وهي النقطة الوسطى للنطاق المستهدف بالنسبة للبنك.

ويتوقع البنك المركزي وصول متوسط معدل التضخم خلال العام الحالي إلى 6% ثم 5% في العام المقبل و5ر4% في 2025.

وأشار كجانياجو إلى أن تراجع سعر الراند الجنوب أفريقي أمام الدولار يمثل أحد المخاطر التي تهدد بارتفاع معدل التضخم. وقال "نرى سعر الصرف أحد المخاطر التي تهدد آفاق التضخم. لذلك إذا حدث تراجع في قيمة العملة فإنه سيؤثر على نظرتنا المستقبلية للتضخم".

يذكر أن سعر الراند تراجع أمام الدولار بنسبة 9% تقريبا خلال العام الحالي، ليصبح رابع أسوأ عملات الأسواق الصاعدة أداء خلال العام الحالي وفق مؤشر بلومبرج.