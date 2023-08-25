رئيس الوزراء الهندي يصل اليونان في زيارة اليوم الواحد

وصل رئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودي" اليوم الجمعة إلى العاصمة اليونانية (أثينا) في زيارة تستغرق يوما واحدا، وذلك بدعوة من نظيره اليوناني "كيرياكوس ميتسوتاكيس".



وذكرت قناة (إن دي تي في) الهندية في نشرتها الناطقة ووصل "مودي" إلى أثينا قادمًا من جنوب إفريقيا، حيث حضر القمة الـ15 لدول بريكس وعقد اجتماعات ثنائية مع العديد من قادة العالم من أجل تعزيز علاقات الهند مع تلك الدول، مشيرة إلى أنه كان في استقباله بالمطار عند وصوله وزير الخارجية اليوناني جيورجوس جيرابيتريسيس.



وأضافت القناة أن رئيس الوزراء الهندي سيجري خلال هذه الزيارة محادثات مع نظيره اليوناني لمناقشة سبل تعميق العلاقات بين البلدين، كما من المتوقع أن يلتقي بالرئيسة اليونانية إيكاتيريني ساكيلاروبولو، مشيرة إلى أنه سيلتقي أيضًا برجال الأعمال من البلدين وبالجالية الهندية في اليونان.



وتعد هذه الزيارة الأولى التي يقوم بها رئيس وزراء هندي إلى اليونان منذ 40 عامًا.