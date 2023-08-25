كشفت أسرة الفيلم الجديد "مندوب مبيعات" عن عرضه جماهيريا نهاية أغسطس الحالى في مصر والسعودية والإمارات والعراق والكويت والأردن.

تدور أحداث الفيلم حول (سعيد) الذى يسافر للعمل في دبي بعد وفاة زوجته، ثم يبدأ البحث عن علاقة عاطفية جديدة من أجل الزواج والاستقرار، لكن تفشل محاولاته دائمًا، حتى يتعرف على (فريدة) وتنشأ بينهما علاقة حب متبادلة.

يشارك فى بطولة الفيلم بيومى فؤاد وأحمد فتحي وإسلام إبراهيم وآيتن عامر، وسعد أحمد وائل العوني وهبة عبد العزيز وأيمن قنديل ويسرا المسعودي وإيمان يوسف ولمياء كرم تأليف واخراج حامد صلاح.

وأعرب الفنان الشاب سعد أحمد عن سعادته بمشاركته في هذه التجربة التي تمثل له محطة مهمة بجوار فنانين كبار يعطون للشباب دفعة قوية من أجل تحقيق ما يتمنون.

وأشار إلى أن "مندوب مبيعات "يروي بأسلوب كوميدي، حكاية إحدى أقدم المهن التقليدية في العالم، وهي ترويج أنواع مختلفة من البضائع بأسلوب العرض المباشر.

وقال إنه يجسد في العمل شخصية شاب تدفعه المشاكل الزوجية للسفر وانتحال صفة عامل مندوب مبيعات في شركة سعيد الذي يدخل في صراع مع فريدة وشركتها للحصول على حبها والارتباط بها.

وجدير بالذكر أن الفنان سعد أحمد شارك في العديد من الأعمال الدرامية مؤخر في رمضان 2023 مسلسل ضرب نار بطولة أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز، مسلسل بابا المجال بطولة مصطفى شعبان.