 زيمبابوي: المعارضة تؤكد أن أداءها جيد في الانتخابات الحالية - بوابة الشروق
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زيمبابوي: المعارضة تؤكد أن أداءها جيد في الانتخابات الحالية

د ب أ
نشر في: الجمعة 25 أغسطس 2023 - 3:39 م | آخر تحديث: الجمعة 25 أغسطس 2023 - 3:39 م
قال متحدث باسم حزب "تحالف المواطنين من أجل التغيير" المعارض في زيمبابوي لوسائل الإعلام في هراري، إن أداء حزبه كان جيدا، في الانتخابات الحالية.

وذكر بروميس موكوانازي أن "المعلومات التي لدينا، هي أننا نتصدر في الانتخابات الرئاسية، بشكل مريح وأداؤنا جيد في الانتخابات المحلية"، طبقا لما ذكره موقع "أفريكا نيوز" الإخباري اليوم الجمعة.

وأضاف "نتوقع أن يستمر هذا التوجه نظرا لأن شعب زيمبابوي قرر أنه يريد التغيير".

ودخلت البلاد يوما ثانيا من التصويت أمس الخميس، بعد تأخيرات لفترات طويلة بسبب نقص في بطاقات الاقتراع، مما جعل الآلاف من الزيمبابويين غير قادرين على الإدلاء بأصواتهم في يوم الانتخابات الرسمي، أمس الأول الأربعاء.

ومن المتوقع أن تغلق مراكز الاقتراع أبوابها في السابعة مساءا بالتوقيت المحلي، حيث سيتحول الاهتمام إلى فرز الأصوات، مع توقع الإعلان عن النتائج في الأول من سبتمبر المقبل.

ومن المتوقع أن يفوز في الانتخابات الرئيس إيمرسون منانجاجوا بفترة ولاية ثانية.

ويعد أقوى منافسي منانجاجوا هو نيلسون تشاميسا من حزب "تحالف المواطنين من أجل التغيير"، الذي يمثل المعارضة الرئيسية في البلاد، والذي كان قد خسر أمام منانجاجوا بفارق ضئيل في الانتخابات الأخيرة التي أجريت في عام 2018.

وأفادت تقارير بوجود أوجه قصور خطيرة في العملية الانتخابية خلال الفترة التي سبقت التصويت، حيث أشارت العديد من منظمات حقوق الإنسان إلى ترهيب الناخبين، وتزوير القوائم الانتخابية، وتعيين أنصار حزب الاتحاد الوطني الأفريقي الزيمبابوي - الجبهة الوطنية (زانو-بي إف) الحاكم، في اللجنة الانتخابية.

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