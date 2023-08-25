مستقبل وطن: نراهن على الشعب بالوقوف في كتف الرئيس

قال النائب علاء عابد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن ورئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب رئيس البرلمان العربي، إن الإنجازات التي تحققت في عهد الرئيس السيسي على مدار السنوات العشر الماضية تستوجب استكمالها، معقبا: «لا يمكن أن يحكم مصر غير قائد ورئيس كبير مثل السيسي، رئيس أحب مصر وشعبه أحبه».

ونوه خلال تصريحات تلفزيونية عبر شاشة «الحدث اليوم» مساء الخميس، إلى استناد الحزب بشأن موقفه من إعلان تأييد الرئيس لفترة رئاسية مقبلة إلى دراسات موضوعية في شتى الملفات والمجالات، مشيرا إلى نجاح الرئيس في تحقيق إنجازات غير مسبوقة على صعيد العلاقات الخارجية وإحياء العلاقات الإفريقية والعربية والخليجية.

ولفت إلى تمكن القيادة السياسية خلال فترة وجيزة من استعادة مكانة مصر الريادية إقليميا ودوليا، فضلا عن تحقيق مفهوم الأمن القومي بعد أن كانت مصر «شبه دولة» خلال الفترة ما قبل 2013، حسب وصفه، معقبا: «مصر كانت فين وأصبحت فين، نحن نعلم أن الشارع يدعم الرئيس بشكل وطني، وهو دعما مبنيا على إنجازات شاهدها المواطن على أرض الواقع».

وأشار إلى نجاح الرئيس في ﺗﻌزﯾز جهود التنمية اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ شتى المجاﻻت بدء من إنشاء المحاور والطرق الجديدة مرورا بالاهتمام بتعمير المدن الحدودية وصعيد مصر إلى إنشاء المدن الجديدة على غرار العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، فضلا عن القضاء على العشوائيات.

ونوه إلى اهتمام الدولة خلال تلك الفترة بتوفير حياة كريمة من خلال إجراءات الحماية الاجتماعية للطبقات المتوسطة ومحدودي الدخل والدفع ببرامج حماية عديدة منها ما يتعلق بالمرأة المصرية المعيلة وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى القضاء على فيروس سي، وتصنيع لقاحات كورونا أثناء فترة الجائحة.

وتابع: «الحزب يراهن على الشعب المصري أن يقف في كتف الرئيس ويختاره لاستكمال المسيرة في فترة رئاسية مقبلة»، مشددا من جانبه على ضرورة تأدية الرسالة الإعلامية التوعوية في مواجهة الخلايا التي تعمل من أجل هدم الدولة واستهداف القيادة السياسية ومؤسسات الدولة.

واختتم متوجها بالشكر إلى جميع الأطياف والقوى السياسية المشاركة بالحوار الوطني، قائلا: «أشكر كل القائمين على الحوار والمشاركين، فقد بنيت الجلسات على أساس الرأي والرأي الآخر دون مزايدات من أحد، حتى يكون هناك انفراجة قريبا بجميع المجالات بعد انتخابات الرئاسة».

