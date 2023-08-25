يحل اليوم 25 أغسطس ذكرى وفاة السياسي الأمريكي البارز جون ماكين، والذي توفي في عام 2018 بعد صراع طويل مع سرطان الدماغ، وذلك عن عمر بلغ 81 عاما.

وولد ماكين في أغسطس عام 1936 لعائلة عسكرية؛ حيث كان والده وجده ضابطين في البحرية الأمريكية، وكان هو الآخر طيارا بالجيش الأمريكي.

وكان ماكين من بين رجال السياسة البارزين باحتفاظه بعضوية الكونجرس لما زاد عن الثلاثين عاما، كما ترشح للرئاسة الأمريكية في 2008.

ومع ذكرى وفاته نستعرض محطات البارزة من حياة وتاريخ جون ماكين، والتي لم تخل من الصراعات وخلافات السياسة من جانب وتقدير والإشادة من جانب آخر:

* الطيّار الأسير

تخرج جون ماكين في الأكاديمية العسكرية والتحق بالقوات الجوية الأمريكية، ومن أبرز المشاركات العسكرية، كان حرب فيتنام في ستينيات القرن الماضي، حيث أصيب ووقع في الأسر لأكثر من 5 سنوات، وبعد الإفراج عنه تم استقباله وتكريمه من الرئيس نيكسون، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

وتحدث ماكين عن تلك التجربة القاسية في مذكراته، التي كانت تحت عنوان "عقيدة آبائي"، بقوله: "عزز نجاتي من الأسر الذي تعرضت له ثقتي بنفسي. وعلمني رفضي للإفراج المبكر عني أن أثق بأحكامي".

* أوسمة رفيعة

ومن بين الأوسمة التي تقلدها ماكين 3 من ميداليات النجمة البرونزية ونال وسام القلب الأرجواني مرتين ووسام الاستحقاق مرتين ووسام النجمة الفضية وصليب الطيران المتميز، وفقا للشرق الأوسط اللندنية.

* أروقة الكونجرس

وبعد عودته إلى الولايات المتحدة عند انتهاء حرب فيتنام، انتخب في مجلس النواب ثم عام 1986 في مجلس الشيوخ حيث احتفظ بمقعده حتى وفاته.

* منافسة بوش وأوباما

واعتبر ماكين من قادة ورموز الحزب الجمهوري، ما مكنه من خوض انتخابات الرئاسة الأمريكية في عام 2000 وتصدر السباق على منافسه جورج دبليو بوش في الجولة الأولى؛ لكنه لم يحقق نتائج طيبة في التصفيات اللاحقة وفي نهاية المطاف سلم بالهزيمة أمام بوش بعد حملة مريرة.

وفي عام 2008، نال ترشح الحزب الجمهوري لخوض المعركة الرئاسية؛ لكنه أخفق أمام المرشح الديمقراطي باراك أوباما.

لكن ذلك لم يمنع أوباما من أن يرثيه بشكل مؤثر؛ حيث قال: "أنا وماكين من جيلين مختلفين، جئنا من خلفيات مغايرة تمامًا، ومع ذلك كانت المنافسة بيننا على أعلى مستوى سياسي ورغم الاختلاف استطعنا أن نشارك شيئًا أسمى، وهو المثل التي من أجلها حاربت وضحّت الأجيال واللاجئون في أمريكا".

* منع ترامب من حضور جنازته

واتسمت العلاقة بين ماكين وترامب بعدم وجود أرضية للتوافق والاستقرار؛ حيث وجه ماكين انتقادات حادة لترامب بمذكراته الأخيرة "موجة لا تهدأ".

واتهم ماكين، ترامب بالتقاعس عن التمسك بالقيم الأمريكية بإكالة المديح على طغاة دوليين وتشويه وسائل الإعلام وتجاهل حقوق الإنسان والحط من قدر اللاجئين، بحسب سكاي نيوز.

وكان ماكين أعلن قبل وفاته أنه لا يرغب في أن يحضر ترامب جنازته بسبب العلاقة السيئة بينهما، وهو ما جرى بالفعل؛ حيث قضى ترامب وقت الجنازة بلعب الجولف بأحد أنديته التي يمتلكها.