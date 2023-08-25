جارديان: مصرع بريجوجين وإعفاء الجنرال سوروفيكين يعد انتصارا للحرس القديم فى الكرملين

اعتبرت صحيفة "جارديان" البريطانية أن مصرع قائد مجموعة "فاجنر" شبه العسكرية الروسية، يفجيني بريجوجين بحادث تحطم طائرة فى نفس يوم إعفاء الجنرال سيرجى سوروفيكين، قائد القوات الجوية الروسية من منصبه، يعد بمثابة انتصارا للحرس القديم فى الكرملين.

ولفتت الصحيفة البريطانية في تقرير لها اليوم الجمعة، إلى أن القضاء على بريجوجين يساعد أيضا بالوقت الراهن على تعزيز الوحدة داخل موسكو، وهو أمر محورى فى جهود روسيا الحربية.

وأضافت "جارديان" أن تمرد بريجوجين الذى تم إحباطه فى يونيو الماضى كان اللحظة الوحيدة فى الـ18 شهرا الماضية عندما اعتقد الأوكرانيون أن الحرب فى بلادهم ربما ستتوقف.

ورأت الصحيفة أن مشكلة موسكو تتمثل فى أنه فى حين قد يكون ممكنا القضاء على بريجوجين وحلفائه وتفكيك "فاجنر"، سيكون من الأصعب القضاء على ما جعل المجموعة شبه العسكرية تتمتع بشعبية فى أجزاء من المجتمع الروسى.

وقالت "جارديان" إن تمرد بريجوجين الذي تم إحباطه في يونيو الماضي كان اللحظة الوحيدة في الـ18 شهراً الماضية عندما اعتقد الأوكرانيون أن الحرب في بلادهم ربما ستتوقف.

وتساءلت الصحيفة حول تأثير إزاحة بريجوجين والجنرال سوروفيكين بالنسبة للحرب في أوكرانيا، مشيرة إلى أن بريجوجين قاد عملية السيطرة على مدينة باخموت الأوكرانية، التي تعتبر المكسب الوحيد لروسيا بساحة المعركة هذا العام، وكان حليفه سوروفيكين من بدأ بناء التحصينات الدفاعية التي تعتبر بالغة الأهمية لوضع القوات الروسية في ظل الهجوم الأوكراني المضاد حاليا.

ولفتت الصحيفة إلى أن القيادة العسكرية الروسية في أوكرانيا ترسخت بالفعل حول وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، ورئيس هيئة الأركان فاليري جيراسيموف.

وقالت "جارديان" إنه في حين يواصل الهجوم المضاد الأوكراني إحراز تقدم بطيء على جبهة زابوريجيا الجنوبية، وحتى في الشرق حول باخموت، يظهر الروس أنهم ليسوا في وضع دفاعي فحسب.

وأضافت أنه في مطلع الشهر الجاري، شنت القوات الروسية هجوماً آخر بقيادة المدفعية استهدف كوبيانسك، على الجانب الشمالي من الجبهة الشرقية، ومن هناك جنوباً، تجاه ليمان. وتابعت: "كانت المكاسب الإقليمية متواضعة، لكنها أجبرت أوكرانيا على دعم خطوطها".

ونوهت الصحيفة بأن روسيا عملت أيضاً على تحسين فاعليتها العسكرية على الجانب الدفاعي مع استمرار الحرب، موضحة أن زرع الألغام بكثافة أضعف التقدم الأوكراني.