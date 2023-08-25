قطر وسنغافورة تبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات

عقد الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، اليوم، اجتماعا مع لي هسين لونج رئيس وزراء جمهورية سنغافورة، بقصر استانا الرئاسي بالعاصمة "سنغافورة".

وجرى، خلال الاجتماع، تبادل الآراء بشأن أبرز الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة العليا المشتركة بين دولة قطر وجمهورية سنغافورة في دورتها الثامنة،بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا) اليوم الخميس .

وجرى إيضا بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات، لا سيما في مجالات التجارة والاستثمار والتعليم والتنمية الاجتماعية والثقافة والسياحة، إلى جانب مناقشة أبرز المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتعبيرا عن عمق التعاون بين دولة قطر وجمهورية سنغافورة، قام رئيس وزراء سنغافورة بإهداء رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية زهرة الأوركيد السنغافورية خلال مراسم إطلاق اسم المسؤول القطري على أحد أنواع الزهرة الشهيرة التي تحمل أسماء عدد من كبار الضيوف الرسميين.

كما شهد الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني ، مع لي هسين لونج مراسم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم والتعاون في عدة مجالات بين حكومتي البلدين.