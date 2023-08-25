إيهاب عبد الرحمن يصعد لنهائي رمي الرمح في بطولة العالم

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تأهل إيهاب عبد الرحمن، لاعب النادي الأهلي والمنتخب الوطني لألعاب القوى، لنهائي منافسات رمي الرمح ببطولة العالم المقامة بمدينة بودابست.

واحتل إيهاب عبد الرحمن المركز الثامن في التصفيات بمسافة 80.75 متر، على أن يقام النهائي يوم الأحد المقبل.

وتأمل بعثة المنتخب الوطني في تكرار إنجاز إيهاب عبد الرحمن حين توج بـ فضية بطولة العالم عام 2015 بالصين.

وتشارك بعثة منتخب مصر في بطولة العالم بـ 5 لاعبين وهم: إيهاب عبد الرحمن في رمي الرمح ومصطفى الجمل في الإطاحة بالمطرقة ومصطفى عمرو في دفع الجلة ومحمد مجدي حمزة في دفع الجلة وإسراء عويس في الوثب الطويل، فيما اعتذرت بسنت حميدة عن المشاركة في منافسات 200 متر عدو بداعي الإصابة.

ويرأس البعثة حاتم فودة عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لألعاب القوى، ويقود المنتخب المدير الفني الدكتور محمد عبد الرؤوف دياب والمدربين: "خالد شوقي - محمد عباس - هشام علي حسن - ياسر فتحي".